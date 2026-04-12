Messina, vasto incendio a Gesso: lo scirocco spinge le fiamme verso le case

Un vasto incendio si è sviluppato nel pomeriggio nella zona di Gesso, sulle colline che dominano il territorio di Messina. Le fiamme, inizialmente circoscritte ad un’area di vegetazione, si sono rapidamente estese, coinvolgendo ampie porzioni di macchia mediterranea e avvicinandosi pericolosamente ad alcune abitazioni della zona rurale. Le immagini diffuse dai residenti mostrano un fronte di fuoco imponente, con alte colonne di fumo visibili anche a diversi chilometri di distanza. A rendere la situazione particolarmente critica è il forte vento di scirocco che soffia sull’area, con raffiche stimate anche oltre i 100 km/h. Questo tipo di vento non solo favorisce l’innesco e la propagazione degli incendi, ma rende estremamente difficili le operazioni di spegnimento. In presenza di raffiche così intense, le scintille possono essere trasportate a distanza, dando origine a nuovi focolai nel giro di pochi minuti, anche in zone che inizialmente sembravano al sicuro.

I vigili del fuoco, supportati dalle squadre della protezione civile e dal personale dei carabinieri forestali, sono al lavoro da ore per cercare di contenere le fiamme e proteggere le abitazioni. I mezzi di terra operano in condizioni complesse, tra fumo denso, scarsa visibilità e un terreno collinare che ostacola gli spostamenti rapidi.

In situazioni del genere, la priorità assoluta è la salvaguardia delle persone: le squadre impegnate sul campo concentrano gli sforzi nel creare linee tagliafuoco, difendere le case più esposte e, se necessario, predisporre eventuali evacuazioni precauzionali.

Alcuni residenti raccontano di aver visto il fuoco avanzare “in pochi minuti”, sospinto dal vento, con lapilli che ricadevano a ridosso di strade e cortili. Molti hanno scelto di allontanarsi spontaneamente dalle zone più esposte, mentre altri sono rimasti in attesa di indicazioni dalle autorità, tenendo pronte le proprie cose essenziali nel caso in cui venisse ordinato lo sgombero. In contesti di forte vento, la percezione del rischio può cambiare molto rapidamente: una zona che appare tranquilla può diventare minacciata nel giro di breve tempo.