Emergenza sanitaria tra Messina e Taormina per una bambina in shock settico: salvata da eccezionale intervento

In un contesto dove ogni secondo può fare la differenza tra la vita e la morte, la medicina d’urgenza siciliana ha dato prova di una straordinaria capacità di coordinamento e competenza tecnica. Una bambina, le cui condizioni erano diventate estremamente critiche a causa di un’aggressione batterica devastante, è stata salvata grazie a un’operazione congiunta che ha visto protagonisti il Policlinico di Messina e il CCPM di Taormina. L’intervento, dettato dalla necessità di far fronte a un quadro clinico che non rispondeva più alle manovre convenzionali, rappresenta un punto di riferimento per la sanità d’eccellenza del territorio, confermando come la cooperazione tra reparti iperspecializzati sia l’arma più efficace nei casi di prognosi riservata.

La gravità del quadro clinico e l’insorgenza dello shock settico

La piccola paziente era giunta presso l’Unità di Terapia Intensiva Pediatrica di Messina in uno stato di estrema fragilità, colpita da uno shock settico severo innescato da una violenta infezione batterica. Sebbene i medici fossero inizialmente riusciti a stabilizzare i parametri vitali dal punto di vista emodinamico e infettivo, il quadro respiratorio è precipitato a causa di complicanze polmonari di rara gravità. La situazione è stata descritta con precisione tecnica dalla Prof. ssa Eloisa Gitto, alla guida dell’Unità Operativa Complessa di Patologia e Terapia Intensiva Neonatale del nosocomio messinese, la quale ha evidenziato la drammaticità del momento.

“In particolare – spiega la Prof. Ssa Gitto – la formazione di aree di necrosi tissutale estese con pneumatoceli, responsabili di un importante intrappolamento di aria all’interno del torace. Questo fenomeno ha prodotto un quadro di pneumomediastino massivo con effetto “massa”, impedendo una corretta ventilazione e determinando un progressivo sovraccarico cardiaco, con un rischio imminente per la vita della paziente”. Le lesioni polmonari e la necrosi dei tessuti avevano infatti reso i polmoni incapaci di svolgere la loro funzione vitale, spingendo il cuore a uno sforzo insostenibile che minacciava il decesso immediato.

L’impiego della circolazione extracorporea ECMO come ultima risorsa

Di fronte all’impossibilità di procedere con la ventilazione meccanica standard, le équipe mediche guidate dalla Prof.ssa Gitto e dal Dott. Sasha Agati, direttore della Cardiochirurgia del CCPM di Taormina, hanno identificato nell’ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) l’unica via d’uscita possibile. Questa procedura di circolazione extracorporea è una tecnologia di frontiera che permette di sostituire temporaneamente le funzioni di cuore e polmoni. Attraverso un sistema esterno, il sangue viene prelevato dal corpo, arricchito di ossigeno, privato dell’anidride carbonica e reimmesso in circolo, permettendo così agli organi vitali di restare “a riposo” e avere il tempo necessario per un eventuale recupero funzionale.

L’operazione di incannulamento dei vasi è stata una sfida tecnica di alto profilo, eseguita direttamente presso l’AOU “G. Martino” di Messina. La collaborazione sul campo tra i professionisti delle due strutture ha permesso di avviare con successo il supporto vitale nonostante la criticità della paziente. Una volta stabilizzata la circolazione extracorporea, la bambina è stata trasferita con la massima cautela presso il centro di Taormina, dove le cure proseguiranno nel tentativo di dare ai polmoni il tempo di guarire dalle gravi ferite inflitte dal batterio.

L’importanza della sinergia tra centri di eccellenza nel territorio

Il successo di questa manovra non è solo il risultato di tecnologie avanzate, ma della capacità dei medici di agire come un unico organismo. La gestione di pazienti pediatrici critici richiede infatti un livello di specializzazione che solo pochi centri possono garantire e, in questo caso, la vicinanza e l’intesa tra Messina e Taormina sono state determinanti. L’obiettivo primario resta quello di offrire alla piccola una speranza di vita, permettendo al tessuto polmonare di rigenerarsi o stabilizzarsi parzialmente sotto stretta osservazione specialistica.

Il valore istituzionale e umano di questo intervento è stato sottolineato con forza dalla dott.ssa Elvira Amata, direttore amministrativo dell’AOU G. Martino, che ha voluto mettere in risalto la portata dell’evento per l’intero sistema sanitario regionale. “Questo intervento – sottolinea il direttore amministrativo dell’AOU G. Martino dott.ssa Elvira Amata – rappresenta un esempio concreto di integrazione tra strutture sanitarie di eccellenza; la dimostrazione dell’importanza di poter offrire trattamenti altamente specialistici in casi così complessi; un’opportunità di cura anche nei casi più difficili e a prognosi estremamente riservata”. L’episodio conferma quanto sia vitale la presenza di protocolli di integrazione tra strutture sanitarie per garantire ai cittadini, e in particolare ai pazienti più piccoli, l’accesso alle migliori cure possibili anche nelle situazioni disperate.