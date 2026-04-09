Emergenza viabilità, l’Università del Molise attiva misure straordinarie

A seguito dell’emergenza viabilità dovuta all’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il territorio nei giorni scorsi e successivamente all’imponente frana che ha interessato il territorio di Petacciato, l’Università del Molise ha attivato misure straordinarie. Le lezioni, nelle aule universitarie, restano in presenza. E’ stata predisposta anche l’attivazione della didattica in modalità online in forma mista sincrona su piattaforma Teams, con dichiarazione e motivazione della richiesta, per un periodo temporaneo a partire da oggi fino al 30 aprile. Il Tavolo tecnico ha disposto anche esoneri e agevolazioni della contribuzione universitaria e rinvio delle scadenze contributive già fissate, la gestione flessibile della sessione di esami del mese di aprile e l’attivazione di accordi con altri atenei per garantire continuità didattica.