ENEA porta l’energia alla Milano Design Week 2026

ENEA sarà presente dal 20 al 26 aprile alla Milano Design Week 2026 con due mostre dedicate all’energia, che attraverso le opere d’arte cercano di rendere visibile questa risorsa impalpabile per utilizzarla al meglio (Rifugio 87, viale Bovio 22, Milano). Esperti del Dipartimento ENEA di Efficienza energetica accompagneranno i visitatori alla scoperta della “biografia energetica” delle opere, trasformando lo spazio espositivo in luogo di apprendimento e confronto sui temi della transizione energetica. L’iniziativa si inserisce nel progetto culturale “100 Cose da Non Dimenticare”, sostenuto da Repubblica del Design, e nasce dalla collaborazione tra ENEA, Politecnico di Milano, Università IUAV di Venezia e altri partner, nell’ambito del progetto di ricerca DE-Sign, promosso da ENEA e finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica attraverso il Programma nazionale “Italia in Classe A”.

DE-Sign si pone come leva per rigenerare comunità e territori attraverso un approccio innovativo che mette la progettazione al centro di una nuova cultura della rigenerazione urbana integrata alla sostenibilità energetica, in linea con i principi del New European Bauhaus.

Le mostre

Verso un Lettering Civile

Realizzata in collaborazione con i partner del progetto DE-Sign e presentata per la prima volta nel 2022, espone trenta opere realizzate a partire da insegne commerciali dismesse, trasformate in elementi artistici in grado di veicolare valori civili come giustizia, uguaglianza, pace e libertà.

Energia Fatta ad Arte

Nata dalla collaborazione tra ENEA e Regione Emilia-Romagna, presenta le sette opere vincitrici del concorso omonimo. L’iniziativa ha coinvolto artisti e designer under 40 chiamati a interpretare il tema della transizione energetica trasformando oggetti, tecnologie e materiali industriali in opere capaci di rendere visibile l’energia e i suoi processi. Il progetto ha già fatto tappa a Rimini nell’ambito di KEY – The Energy Transition Expo 2026 e a Bologna in occasione di Arte Fiera.