Energia, la Serbia prolunga il divieto di esportazione di petrolio

La Serbia rafforza la propria strategia energetica in risposta alle tensioni sui mercati internazionali, decidendo di prorogare il divieto di esportazione di petrolio e derivati del petrolio fino alla fine di giugno. Una misura che punta a proteggere il mercato interno e a contenere l’aumento dei prezzi, affiancata dall’immissione di consistenti quantità di carburante dalle riserve statali. Il governo serbo ha scelto di estendere il blocco alle esportazioni di carburanti, confermando una linea prudenziale già adottata nei mesi precedenti. La decisione arriva in un contesto caratterizzato da forti perturbazioni globali e da un marcato aumento dei prezzi del petrolio, fattori che stanno mettendo sotto pressione numerosi sistemi energetici nazionali.

A chiarire le ragioni del provvedimento è stato il ministro delle Miniere e dell’Energia, Dubravka Djedovic Handanovic, che ha sottolineato la necessità di intervenire per evitare squilibri interni. “Il divieto riguarda le esportazioni di gasolio, benzina e petrolio con qualsiasi mezzo di trasporto. È stato rinnovato per garantire la stabilità degli approvvigionamenti al nostro mercato in un contesto di perturbazioni globali e aumento dei prezzi del petrolio”, ha spiegato il ministro.

L’utilizzo delle riserve strategiche di gasolio

Parallelamente al rinnovo del divieto, le autorità serbe hanno deciso di intervenire direttamente sul mercato attraverso l’utilizzo delle riserve statali di carburante. Una scelta mirata a sostenere l’offerta interna e a contrastare eventuali tensioni sui prezzi. “Le autorità hanno inoltre immesso sul mercato 30.000 tonnellate di gasolio dalle riserve statali”, ha aggiunto Handanovic. Con questa operazione, il volume complessivo di gasolio immesso sul mercato ha raggiunto le 65.000 tonnellate, un quantitativo significativo che dovrebbe contribuire a mantenere sotto controllo i costi per consumatori e imprese.

Continuità con le misure adottate a marzo

La decisione attuale si inserisce in una strategia già avviata nei mesi scorsi. Il 9 marzo, infatti, il governo serbo aveva introdotto un primo divieto temporaneo di esportazione di petrolio e derivati, con l’obiettivo di prevenire possibili carenze sul territorio nazionale.

Quel provvedimento iniziale mirava a evitare una crisi di approvvigionamento e a contenere l’impatto dell’aumento dei prezzi energetici, in un momento particolarmente delicato per l’economia globale. L’estensione fino a fine giugno conferma quindi la volontà delle autorità di mantenere un controllo rigoroso sulla situazione.

Le misure adottate da Belgrado evidenziano un approccio interventista volto a garantire la stabilità degli approvvigionamenti energetici e a proteggere il potere d’acquisto dei cittadini. In un contesto internazionale ancora incerto, il ricorso a strumenti come il blocco delle esportazioni e l’utilizzo delle riserve rappresenta una leva fondamentale per gestire le criticità.