Energia, Salvini: “l’Ue dorme, o si sveglia o l’Italia si blocca”

L’intervento del vicepremier Matteo Salvini arriva in un momento delicato per l’economia italiana ed europea, segnato da forti pressioni sui costi energetici e sulle catene di approvvigionamento. “Sono assolutamente e totalmente concentrato sul fatto che, se l’Europa non si sveglia, l’Italia fra poco si ferma e a quel punto portiamo le chiavi dei camion, dei trattori e del Paese a Bruxelles e poi ci penseranno loro”. Così il vicepremier e ministro a margine della visita al Salone del Mobile. Le sue parole riflettono una crescente preoccupazione per il rallentamento del sistema produttivo, aggravato da norme europee ritenute troppo rigide in una fase di crisi. Il riferimento è in particolare ai vincoli economici che, secondo Salvini, impediscono interventi tempestivi a sostegno di famiglie e imprese.

Le richieste all’Unione Europea e il nodo dei vincoli

Nel suo intervento, Salvini ha ribadito con forza la necessità di un cambio di rotta da parte delle istituzioni europee. “L’ho ripetuto questa mattina al Commissario europeo ai Trasporti e ai miei colleghi Ministri dei Trasporti, è urgente che la Commissione Europea sospenda i vincoli del Patto di Stabilità, i vincoli del Green Deal e ci permetta di aiutare coloro che devono essere aiutati – ha ribadito Salvini -. Altrimenti, ripeto, se si blocca l’autotrasporto, se non ci permettono di aiutare famiglie e imprese in difficoltà, si blocca l’Italia”. Il settore dell’autotrasporto rappresenta infatti una colonna portante dell’economia nazionale, e qualsiasi interruzione avrebbe effetti immediati sulla distribuzione delle merci e sulla produzione industriale. Il vicepremier sottolinea come, senza flessibilità economica, il rischio sia un effetto domino che coinvolgerebbe l’intero sistema Paese.

Lo scenario internazionale: Iran e Stretto di Hormuz

A rendere ancora più complesso il quadro contribuiscono le crescenti tensioni geopolitiche legate all’Iran e allo Stretto di Hormuz, uno dei principali snodi energetici globali. Per un Paese come l’Italia, fortemente dipendente dalle importazioni energetiche, un blocco o una limitazione nel traffico dello stretto significherebbe nuovi rincari e ulteriori difficoltà per imprese e consumatori. In questo contesto, le preoccupazioni espresse da Salvini si inseriscono in una crisi più ampia, dove fattori interni ed esterni si intrecciano rendendo urgente una risposta coordinata a livello europeo.

Il monito finale: rischio paralisi per il Paese

Il messaggio politico si conclude con un avvertimento netto rivolto a Bruxelles: “e quindi poi se chiudono le fabbriche, li mandiamo a mangiare a Bruxelles e a dar lavoro a Bruxelles. Spero che si sveglino perché a Bruxelles dormono. In questi giorni veramente dormono”, ha concluso Salvini. Il tono è quello di un ultimatum politico che mira a scuotere le istituzioni europee di fronte a una possibile crisi sistemica. Tra inflazione energetica, tensioni internazionali e rigidità normative, il rischio evocato è quello di una paralisi economica che potrebbe avere ripercussioni profonde non solo sull’Italia, ma sull’intera Unione Europea.