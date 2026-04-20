Salvini avverte: crisi energetica e rischio paralisi per l’Italia tra guerra in Iran e tensioni nello Stretto di Hormuz

Le parole del vicepremier Matteo Salvini arrivano in un momento particolarmente delicato per l’economia italiana, già messa sotto pressione dall’aumento dei costi energetici e dall’incertezza internazionale. “Ho appena parlato con il ministro Giorgetti, è molto preoccupato”. Cosi’ il vicepremier Matteo Salvini che a Roddi, a margine dell’inaugurazione del completamento dell’autostrada Asti-Cuneo ha aggiunto: “anch’io sono molto preoccupato perché chi governa Bruxelles in questo momento o è un marziano o è in malafede. Con la crisi energetica, il costo del gasolio, della benzina, della luce e del gas, e quindi anche del carrello della spesa per famiglie e imprese, rischia di saltare tutto. Rischiamo il blocco degli autotrasportatori, questa mattina c’è stata anche una vittima, io li incontro in settimana ma se non cambiano le regole europee, se non tolgono i vincoli di questo maledetto patto di stabilità che blocca la nostra possibilità di aiutare chi è in difficoltà, l’Italia rischia di fermarsi”.

Le dichiarazioni fanno emergere una forte tensione tra il governo italiano e le istituzioni europee, in particolare sulla gestione delle regole fiscali e sulla capacità degli Stati membri di intervenire in modo diretto per sostenere famiglie e imprese. Il riferimento al caro carburanti e all’aumento del costo della vita sottolinea un disagio diffuso che rischia di trasformarsi in crisi sociale, soprattutto se le catene di approvvigionamento continueranno a subire shock esterni.

Il ruolo della guerra in Iran e le tensioni internazionali

A pesare sul quadro economico non è solo la politica europea, ma anche il contesto geopolitico globale, segnato dall’escalation della guerra in Iran. Il conflitto sta aumentando l’instabilità in tutta l’area mediorientale, con conseguenze dirette sui mercati energetici internazionali. L’Iran, infatti, è uno dei principali attori nella produzione e nel transito di petrolio, e ogni tensione militare contribuisce a far salire i prezzi del greggio e del gas.

Le incertezze legate alla sicurezza delle rotte energetiche stanno già influenzando le aspettative degli operatori economici e dei governi europei. L’Italia, fortemente dipendente dalle importazioni di energia, risente in modo particolare di queste dinamiche. Il rischio è che il combinarsi di fattori interni ed esterni – dalle politiche europee alla guerra – possa generare un effetto domino su trasporti, produzione industriale e consumi.

Lo Stretto di Hormuz: snodo cruciale per l’energia mondiale

Uno degli elementi più critici in questo scenario è lo Stretto di Hormuz, attraverso cui transita circa un quinto del petrolio mondiale. Qualsiasi escalation militare che coinvolga direttamente o indirettamente questa area potrebbe provocare interruzioni nei flussi energetici globali, con impatti immediati sui prezzi e sulla disponibilità di carburanti.

Negli ultimi anni, lo Stretto di Hormuz è stato più volte al centro di tensioni tra Iran e potenze occidentali, rendendolo uno dei punti più sensibili per la sicurezza energetica globale. In un contesto di guerra, anche il solo rischio di blocco o rallentamento del traffico marittimo è sufficiente a destabilizzare i mercati, alimentando speculazioni e aumenti dei prezzi. Per Paesi come l’Italia, questo significa un aggravarsi della già difficile situazione economica interna.

Tra politiche europee e scenari globali: un equilibrio fragile

Le parole di Salvini si inseriscono quindi in un quadro molto più ampio, in cui decisioni politiche europee e tensioni geopolitiche globali si intrecciano in modo sempre più stretto. Se da un lato Bruxelles è accusata di rigidità, dall’altro la guerra in Iran e i rischi legati allo Stretto di Hormuz rappresentano fattori fuori dal controllo diretto delle istituzioni europee ma con effetti concreti sulle economie dei singoli Stati. In questo contesto, il timore è che senza interventi coordinati e tempestivi si possa arrivare davvero a un blocco di settori chiave come quello degli autotrasporti, con ripercussioni su tutta la filiera economica.