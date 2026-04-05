Escursionista cade a Castelmonte: intervento del Soccorso Alpino

Momenti di apprensione nella giornata odierna a Castelmonte, dove una donna di 74 anni è rimasta ferita dopo una caduta lungo un sentiero. L’allarme è stato lanciato mentre la donna si trovava in compagnia del marito durante una tranquilla passeggiata. A seguito della segnalazione, la centrale operativa Sores ha attivato immediatamente la stazione di Udine del Soccorso Alpino, che è intervenuta con rapidità insieme al personale sanitario a bordo di un’ambulanza. L’area, caratterizzata da percorsi naturalistici spesso impervi, ha richiesto un intervento coordinato e tempestivo per raggiungere la donna in sicurezza.

Le operazioni di soccorso

Cinque tecnici del Soccorso Alpino hanno raggiunto la donna sul luogo dell’incidente, operando con professionalità per prestarle le prime cure. La 74enne presentava traumi a una gamba e a un braccio, condizioni che hanno richiesto un’immediata stabilizzazione prima di procedere allo spostamento. Dopo averla messa in sicurezza, i soccorritori hanno effettuato il trasporto manuale della paziente per circa duecento metri lungo il sentiero, un tratto non accessibile ai mezzi. L’operazione si è svolta con attenzione per evitare ulteriori complicazioni, dimostrando ancora una volta l’importanza della preparazione e dell’esperienza del personale coinvolto.

Trasporto in ospedale e condizioni

Una volta raggiunta la strada, la donna è stata affidata al personale sanitario dell’ambulanza, che ha proseguito il trasporto verso l’ospedale di Udine per gli accertamenti e le cure necessarie. Le sue condizioni, pur richiedendo attenzione medica, non sarebbero al momento considerate critiche. L’episodio evidenzia i rischi anche durante escursioni apparentemente semplici e sottolinea l’importanza di affrontare i percorsi montani con prudenza e adeguata preparazione, soprattutto in età avanzata.