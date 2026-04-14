Esplosione in una centrale elettrica in India: bilancio delle vittime in continuo aumento

Un’esplosione devastante ha colpito una centrale elettrica nel distretto di Sakti, nello Stato indiano del Chhattisgarh, causando un numero ancora incerto di vittime e feriti. Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione sarebbe avvenuta improvvisamente all’interno dell’impianto, cogliendo di sorpresa i lavoratori presenti sul posto. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma le operazioni di recupero si sono rivelate complesse a causa dei danni strutturali provocati dall’esplosione. Le autorità locali hanno isolato l’area per consentire l’intervento delle squadre di emergenza e avviare le indagini sulle cause dell’incidente. Diversi feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona, alcuni dei quali in condizioni critiche.

Bilanci contrastanti tra media e agenzie

Il numero delle vittime resta incerto e varia sensibilmente a seconda delle fonti. L’agenzia di stampa indiana Pti ha inizialmente riportato un bilancio di quattro morti e 15 feriti, ma aggiornamenti successivi hanno indicato cifre ben più gravi. Secondo la stessa Pti, le vittime potrebbero essere undici, con almeno 22 feriti. La rete televisiva Ndtv ha parlato di dieci morti e oltre 40 feriti, suggerendo un impatto ancora più esteso dell’incidente. Il quotidiano The Hindu, invece, ha fornito una stima leggermente inferiore, con nove morti e 14 feriti. Le discrepanze riflettono la difficoltà di ottenere dati certi nelle ore immediatamente successive alla tragedia, mentre le autorità continuano a verificare le informazioni.

Indagini in corso e sicurezza degli impianti

Le autorità indiane hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’esplosione e accertare eventuali responsabilità. Tra le ipotesi al vaglio vi sono guasti tecnici, errori umani o carenze nei protocolli di sicurezza. L’incidente riaccende il dibattito sulle condizioni di sicurezza negli impianti industriali del Paese, spesso oggetto di critiche per standard non sempre adeguati. I funzionari locali hanno promesso un’inchiesta approfondita e misure per evitare tragedie simili in futuro. Nel frattempo, il governo statale ha espresso cordoglio per le vittime e assicurato assistenza alle famiglie colpite, mentre cresce la pressione affinché vengano introdotti controlli più rigorosi nel settore energetico.