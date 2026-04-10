Esportazioni di auto cinesi in forte crescita: +82% a marzo 2026, trainate dai veicoli a nuova energia

L’Associazione cinese dei produttori di automobili ha recentemente riportato numeri straordinari per quanto riguarda le esportazioni di autovetture a marzo 2026. Il mese scorso, le esportazioni hanno registrato un incremento del 82% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, continuando una tendenza positiva che si era già manifestata a febbraio con un aumento del 58%. Questo balzo riflette una ripresa significativa del settore automobilistico cinese sul mercato globale, sostenuto da una crescente domanda di veicoli elettrici e ibridi plug-in, un segmento che ha visto crescere le proprie esportazioni di oltre il 140%. La Cina, quindi, si sta consolidando come un attore di prim’ordine nelle esportazioni di veicoli a bassa emissione, un trend che si prevede possa proseguire nei prossimi mesi.

La sfida del mercato interno: vendite in calo

Nonostante i successi sul fronte internazionale, il mercato interno cinese sta vivendo un periodo di difficoltà. Le vendite di automobili nel paese hanno subito una contrazione del 19% a marzo 2026, segnando il quinto mese consecutivo di calo su base annua. Questo risultato negativo si inserisce in un quadro più ampio di rallentamento economico in Cina, dovuto a fattori come l’incertezza legata alla pandemia e alle politiche interne. Tuttavia, il calo delle vendite interne non sembra compromettere troppo le prospettive di crescita globale per le principali case automobilistiche cinesi, che stanno investendo sempre più nelle esportazioni e nel rafforzamento delle loro posizioni sui mercati esteri.

L’espansione internazionale delle case automobilistiche cinesi

Al centro di questa accelerazione delle esportazioni vi sono aziende come BYD e Geely, che stanno mettendo in atto strategie di espansione per rafforzare la loro presenza internazionale. Non solo aumentando la produzione di veicoli elettrici e ibridi destinati all’estero, ma anche espandendo gli impianti di produzione al di fuori della Cina. Questo approccio mira a ridurre i costi e a rispondere con maggiore agilità alle esigenze dei mercati locali. L’intensificazione delle vendite all’estero è vista come una risposta alla crescente domanda di veicoli a energia alternativa, che sta guadagnando terreno grazie a fattori come l’aumento dei prezzi del carburante e l’incertezza geopolitica legata alla guerra in Iran. In tale contesto, le case automobilistiche cinesi puntano a capitalizzare sul cambiamento delle abitudini di consumo, con un focus particolare sull’adozione dei veicoli elettrici.

Prospettive future: l’effetto della crisi energetica e del carburante

Le aspettative per il futuro sono positive per l’industria automobilistica cinese. La crisi energetica globale, alimentata dalla guerra in Iran e dall’aumento dei prezzi del petrolio, potrebbe spingere un numero crescente di automobilisti in tutto il mondo a preferire i veicoli elettrici, favorendo ulteriormente le esportazioni di auto a nuova energia. La Cina, forte delle sue capacità produttive e del suo vantaggio competitivo nel settore delle tecnologie verdi, è ben posizionata per approfittare di queste dinamiche. Le case automobilistiche cinesi sembrano quindi prepararsi a un futuro in cui l’elettrico rappresenterà una fetta sempre più ampia del mercato automobilistico globale.