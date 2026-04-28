Etna, magia di primavera: neve e vapori sulla vetta del vulcano | FOTO

Il cielo della Sicilia oggi regala uno spettacolo che conferma il fascino indiscusso di uno dei vulcani più attivi e suggestivi del mondo intero. La nostra affezionata lettrice Antonella Infanta è riuscita a cogliere un momento di rara nitidezza, inviandoci foto che mostrano lo stato attuale dell’Etna con una semplicità e una bellezza davvero disarmanti. Il vulcano appare ammantato da una coltre bianca di neve che ancora resiste al sole di aprile, creando un contrasto cromatico netto con la roccia scura e il blu intenso del firmamento. Si leva un pennacchio leggero ma costante di vapori bianchi, segno della vitalità incessante che pulsa sotto la superficie e che definisce profondamente il paesaggio di questa parte dell’isola. Si tratta di un’immagine che narra l’equilibrio delicato tra la potenza della natura e la vita quotidiana dei centri abitati che sorgono ai suoi piedi, offrendo una prospettiva privilegiata sulla maestosità della vetta che domina l’orizzonte con la sua presenza rassicurante e allo stesso tempo formidabile.