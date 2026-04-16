Europa a caccia di nuovo gas: il Canada emerge tra le alternative mentre crescono le tensioni globali

Le aziende energetiche europee stanno intensificando gli sforzi per diversificare le fonti di approvvigionamento di gas naturale liquefatto, in un contesto internazionale sempre più instabile. Secondo quanto riportato da Reuters, diversi operatori stanno valutando con crescente interesse il GNL proveniente dal Canada, considerato un partner affidabile e politicamente stabile. Questa strategia si inserisce in un quadro più ampio segnato non solo dalla necessità di ridurre la dipendenza dalla Russia, ma anche dalle crescenti tensioni in Medio Oriente, dove la guerra che coinvolge l’Iran contribuisce ad alimentare incertezza sui mercati energetici globali. L’instabilità nella regione, già cruciale per la produzione e il transito di energia, sta spingendo l’Europa a muoversi con maggiore urgenza verso forniture alternative e più sicure.

Il progetto Ksi Lisims e il ruolo del Canada nel mercato globale del GNL

Al centro dell’interesse europeo c’è il progetto Ksi Lisims, un terminale di esportazione canadese ancora in fase di approvazione ma già considerato strategico per il futuro del settore. L’impianto dovrebbe includere una struttura galleggiante con una capacità produttiva stimata di circa 12 milioni di tonnellate annue di GNL, posizionandosi come uno dei principali hub energetici del Paese. Sebbene le forniture siano inizialmente destinate ai mercati asiatici, dove la domanda di energia a basse emissioni è in forte crescita, l’interesse europeo sta crescendo rapidamente. La prospettiva di accedere a risorse provenienti da un contesto stabile, lontano dalle aree di conflitto come il Golfo Persico, rappresenta un fattore decisivo per molti operatori. In un momento in cui la sicurezza energetica è tornata al centro delle politiche industriali, il Canada si candida così a diventare un attore sempre più rilevante nello scacchiere globale.

Europa tra dipendenza dagli Stati Uniti e necessità di diversificazione

Nonostante l’Europa abbia già rafforzato i legami con gli Stati Uniti per l’importazione di gas naturale liquefatto, questa forte concentrazione delle forniture rappresenta un rischio strategico. Paesi come la Germania, ad esempio, hanno importato quasi interamente il proprio GNL dagli USA, evidenziando la vulnerabilità derivante da una dipendenza eccessiva da un singolo partner. In questo contesto, aziende come Uniper stanno valutando nuove opzioni per bilanciare il portafoglio energetico. La disponibilità a sostenere costi più elevati pur di accedere a forniture più sicure riflette una priorità chiara: garantire continuità e stabilità in un periodo segnato da shock geopolitici. La guerra in Iran e le tensioni regionali, infatti, non solo influenzano i prezzi, ma mettono a rischio rotte strategiche e infrastrutture energetiche, rendendo urgente una revisione delle strategie di approvvigionamento.

Transizione energetica e ritorno agli idrocarburi: il cambio di rotta canadese

Il possibile sviluppo del progetto Ksi Lisims segnerebbe anche un cambio di paradigma per il Canada, che negli ultimi anni aveva mostrato cautela verso nuovi investimenti nel settore degli idrocarburi. Pur mantenendo un impegno formale verso la transizione energetica, l’attuale governo sembra ora più aperto a valorizzare le risorse naturali del Paese in risposta alla domanda globale. Questo approccio riflette una tendenza più ampia: anche le economie avanzate stanno riconsiderando il ruolo del gas come fonte di transizione, soprattutto alla luce delle crisi internazionali. In un mondo segnato da conflitti come quello che coinvolge l’Iran e da un sistema energetico ancora fragile, il GNL appare sempre più come una soluzione ponte tra sicurezza energetica e obiettivi climatici.