Eutelsat sfida SpaceX: così l’Europa prova ad emulare Elon Musk

Il settore delle telecomunicazioni satellitari sta vivendo una delle fasi più concitate della sua storia recente, trasformandosi in un vero e proprio campo di battaglia geopolitico e commerciale. Al centro della contesa troviamo Eutelsat Group, il campione europeo che, dopo la fusione con OneWeb, si è posizionato come l’unico vero rivale in grado di contrastare l’egemonia di SpaceX. Nonostante l’aggressiva politica di espansione di Elon Musk, volta a consolidare il primato di Starlink, la risposta dell’industria europea non si è fatta attendere. In una recente dichiarazione raccolta dall’agenzia Reuters, l’amministratrice delegata di Eutelsat, Eva Berneke, ha sottolineato come la capacità della sua azienda di rispondere alle esigenze del mercato americano sia rimasta intatta, a dispetto delle forti pressioni esercitate dal gigante del silicio per frenare l’avanzata dei competitor stranieri sul suolo statunitense.

La strategia di Eva Berneke per arginare l’espansione di Starlink

La sfida non si gioca solo sulla potenza dei lanciatori, ma sulla capacità di penetrare mercati cruciali come quello degli Stati Uniti, dove la connettività satellitare è diventata un asset strategico per la difesa e le infrastrutture civili. Secondo quanto emerso dalle parole della Berneke, SpaceX avrebbe tentato di influenzare le autorità di regolamentazione per imporre restrizioni che limitassero l’operatività dei fornitori europei. Tuttavia, la domanda di mercato per servizi diversificati e sicuri sta premiando la visione di Eutelsat. Per il pubblico italiano, che vanta una lunga tradizione nel settore aerospaziale, è interessante notare come la resilienza di Eutelsat rappresenti una garanzia di pluralismo tecnologico. Molte aziende nostrane che operano nel campo della sicurezza dei dati e delle comunicazioni istituzionali vedono infatti in Eutelsat un partner fondamentale per evitare una dipendenza totale da un unico fornitore privato americano.

Il valore della sovranità digitale per le aziende italiane ed europee

L’importanza di mantenere una presenza forte nell’orbita bassa (LEO) e in quella geostazionaria (GEO) non è solo una questione di profitti, ma di vera e propria sovranità digitale. Sebbene Musk stia cercando di “curvare” il mercato a proprio favore, Eutelsat sta dimostrando che la qualità della tecnologia europea e la solidità dei suoi accordi internazionali possono fare la differenza. Come evidenziato dalle cronache internazionali di Reuters, il mercato americano continua a richiedere massicciamente le soluzioni di Eutelsat, attratto da un’offerta che combina affidabilità e indipendenza politica. Per l’Italia, questo significa che la banda larga satellitare che presto raggiungerà i nostri borghi più isolati potrà contare su un’architettura che non risponde a un solo uomo, ma a una complessa rete di cooperazione europea, garantendo standard di trasparenza e protezione dei dati che sono da sempre al centro delle nostre normative.

Il futuro delle telecomunicazioni tra orbita GEO e costellazioni LEO

Mentre ci avviciniamo alla fine di questo aprile 2026, appare chiaro che il duopolio di fatto tra SpaceX e Eutelsat definirà le regole della comunicazione globale per i prossimi anni. La fusione con OneWeb ha permesso al gruppo europeo di offrire una soluzione ibrida unica, capace di unire la bassa latenza dei satelliti vicini alla terra con la copertura vasta dei satelliti tradizionali. Questa flessibilità è ciò che permette a Eutelsat di resistere al “push” di SpaceX. La determinazione di Eva Berneke nel difendere lo spazio operativo europeo negli USA è un segnale di fiducia per l’intero comparto industriale della Space Economy europea. In definitiva, la guerra dei cieli non è affatto conclusa; anzi, la capacità di Eutelsat di mantenere salda la propria quota di mercato dimostra che l’innovazione e la competizione leale restano i pilastri su cui costruire un futuro digitale interconnesso, dove l’Europa gioca da protagonista e non da semplice spettatrice.