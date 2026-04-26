Evacuazione d’emergenza per un volo di Swiss Air a Delhi, 4 in ospedale: cosa è successo

Un problema a un motore in fase di decollo ha costretto oltre 230 persone ad un’evacuazione d’emergenza all’aeroporto di Delhi. È successo nella notte in un aereo di Swiss Air, secondo quanto riporta la testata svizzera Blick, secondo cui la compagnia aerea ha confermato l’accaduto. In un comunicato citato da Blick, la Swiss Air ha spiegato che quattro passeggeri sono stati portati in ospedale per necessità di assistenza medica, mentre un membro dell’equipaggio si è slogato una caviglia. Stando alle informazioni preliminari in possesso della compagnia aerea, l’incidente è dovuto a un problema a un motore dell’Airbus A330-343 in questione. La maggior parte dei passeggeri a bordo ha abbandonato l’aereo attraverso gli scivoli d’emergenza, aggiunge l’agenzia di stampa Ats.