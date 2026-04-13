Fondo Clima: CDP e Türkiye Development and Investment Bank TKYB siglano un accordo di finanziamento da 50 milioni per la ripresa economica delle aree colpite dal terremoto

Sostenere la ripresa economica verde delle aree colpite dal terremoto attraverso investimenti nel settore dell’energia solare: è questo l’obiettivo del finanziamento da 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Italiano per il Clima, gestito da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) per conto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), a favore della Türkiye Development and Investment Bank, la Banca di Sviluppo e Investimento della Turchia (TKYB). Le risorse saranno utilizzate da TKYB, istituto da tempo impegnato nella ricostruzione post sisma nel Paese con un approccio che integra la transizione verde, per sostenere gli investimenti delle imprese locali nella realizzazione di impianti solari fotovoltaici nelle aree danneggiate dal terremoto che ha colpito la Turchia meridionale nel 2023, contribuendo alla ripresa sostenibile dei territori interessati. L’intervento contribuirà al rilancio del settore privato locale e alla riduzione delle emissioni di CO₂, grazie all’incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il finanziamento si inserisce nel quadro del Protocollo d’Intesa siglato da CDP e TKYB il 29 aprile 2025 a Roma, in occasione del vertice Italia-Turchia e del relativo business forum, con l’obiettivo di sostenere iniziative congiunte in settori di comune interesse, in particolare nell’ambito della finanza climatica, e di rafforzare le relazioni economiche tra Italia e Turchia.

Le dichiarazioni

“Ancora una volta, grazie all’efficacia del Fondo Clima – spiega il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto – l’Italia orienta il proprio impegno su azioni concrete e tangibili, rivolte allo sviluppo sostenibile: in questo caso, con l’affermazione delle rinnovabili come chiave per la ripartenza dei territori colpiti da un grave terremoto”.

Carlo Maria Rossotto, Direttore Cooperazione allo Sviluppo e Relazioni Istituzionali Internazionali di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha dichiarato: “questo accordo conferma il ruolo di CDP nel promuovere una ripresa sostenibile e uno sviluppo di lungo periodo nelle regioni colpite da shock di grande portata, allineando la ricostruzione post disastro agli obiettivi climatici e di transizione energetica. Attraverso la cooperazione con TKYB e nel nostro ruolo di gestore del Fondo Italiano per il Clima, sosteniamo investimenti che rafforzano la resilienza economica, favoriscono l’utilizzo delle energie rinnovabili e generano benefici concreti per le comunità locali, contribuendo al contempo a un futuro energetico più sicuro e sostenibile”.

İbrahim Öztop, Amministratore Delegato di TKYB, ha commentato: “TKYB attribuisce grande importanza alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto e, a tal fine, ha finora destinato alla regione risorse significative per il finanziamento di investimenti in ambiti quali l’occupazione, la sicurezza alimentare e le energie rinnovabili. Questo prestito, che rappresenta il primo risultato della nostra cooperazione con CDP, contribuirà a valorizzare il potenziale della regione nel settore delle energie rinnovabili e a sostenere lo sviluppo regionale in un’ottica di transizione verde”.