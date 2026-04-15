Forte terremoto al largo del Costa Rica | DATI e MAPPE

Una forte scossa di terremoto magnitudo 5.8 ha colpito la costa del Costa Rica. L’evento sismico, registrato dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma alle ore 08:56 italiane, ha avuto il epicentro in mare, a breve distanza dalla costa pacifica del Paese centroamericano. Secondo le prime rilevazioni, l’ipocentro è stato localizzato a una profondità di circa 64 km, una condizione che ha permesso alle onde sismiche di propagarsi su una vasta area, venendo chiaramente avvertite dalla popolazione locale di Puntarenas e dei distretti limitrofi. Nonostante l’intensità della magnitudo, la profondità intermedia del sisma ha mitigato l’impatto immediato sulla terraferma. La mezzanotte era passata da poco in orario locale quando la terra ha tremato, svegliando molti residenti.

La dinamica tettonica del Centro America

Il Paese si trova in una delle regioni geologicamente più attive del pianeta, situata lungo la cosiddetta Cintura di Fuoco del Pacifico. L’origine di questo specifico terremoto in Costa Rica è legata alla complessa interazione tra le placche tettoniche che modellano il Centro America. In particolare, la placca di Cocos, una densa placca oceanica, si sposta verso Nord/Est scontrandosi con la placca caraibica, che invece costituisce la base continentale della regione. Questo processo, noto come subduzione, vede la placca di Cocos scivolare sotto quella caraibica a una velocità di diversi centimetri all’anno. L’attrito generato da questo scorrimento accumula una quantità enorme di energia elastica nelle rocce. Quando la resistenza dei materiali viene superata, l’energia si libera improvvisamente sotto forma di onde sismiche. La profondità di 64 k registrata oggi suggerisce che la rottura sia avvenuta all’interno della porzione di placca che sta già sprofondando nel mantello terrestre, un fenomeno comune in questo settore della fossa centroamericana.

Un territorio segnato da una sismicità storica elevata

La storia del Costa Rica è costellata di eventi sismici significativi che hanno modellato sia il paesaggio che le norme di sicurezza del Paese. La costa pacifica, in particolare la zona della Penisola di Nicoya e di Puntarenas, è soggetta a cicli sismici ben documentati. Uno degli eventi più rilevanti degli ultimi decenni è stato il terremoto di Nicoya del 2012, che con una magnitudo di 7.6 causò danni estesi ma fortunatamente poche vittime. Guardando più indietro, la sismicità storica dell’area mostra una frequenza elevata di eventi di magnitudo compresa tra 5.0 e 6.0, considerati “moderati” ma potenzialmente pericolosi se l’ipocentro è superficiale.