Forti piogge in Arabia Saudita, inondazioni a Riyadh e nell’est del Regno: scuole chiuse e disagi | VIDEO

Tempeste hanno colpito ampie zone dell’Arabia Saudita tra l’11 e il 13 aprile, portando forti piogge, alluvioni lampo, grandine e venti impetuosi che hanno interrotto i trasporti e costretto scuole e università a sospendere le lezioni in presenza in diverse regioni. La capitale Riyadh e Al Ahsa sono state tra le aree più colpite, mentre le allerte per alluvione rimarranno attive in ​​gran parte del Regno fino a martedì 14 aprile. Secondo il Centro Nazionale di Meteorologia (NCM), la stazione dell’aeroporto di Abhia, nella regione di Asir, ha registrato 65,6mm di pioggia, il valore più alto per questa tempesta, seguita da 42,2mm presso la Riserva Re Khalid a Riyadh. 20,6mm sono stati segnalati nel distretto di Al-Qadisiyah a Dammam, nella Provincia Orientale, mentre ad Al-Darb, nella provincia di Jazan, sono caduti 11,2mm.

Allagamenti anche a Riyadh

A Riyadh si sono verificati allagamenti sulle principali strade e nelle zone basse, dove le forti piogge hanno causato ristagni d’acqua diffusi e interruzioni del traffico. La Mezzaluna Rossa saudita ha dichiarato di aver dispiegato 143 ambulanze e 25 squadre di pronto intervento per far fronte alle emergenze legate alle alluvioni a Riyadh.

Scuole chiuse

Le autorità scolastiche di diverse regioni hanno sospeso le lezioni in presenza e trasferito gli studenti sulla piattaforma di apprendimento a distanza Madrasati a causa del peggioramento della situazione. Chiusure sono state confermate in alcune zone della Provincia Orientale, di Asir e di Al Baha. Anche l’Università di Al Baha, l’Università Re Khalid e l’Università Re Saud bin Abdulaziz per le Scienze della Salute sono passate all’apprendimento online nei campus interessati.

L’allerta meteo continua

Per martedì 14 aprile sono previste ulteriori condizioni meteorologiche instabili, con temporali e possibili alluvioni lampo in alcune zone del Regno. Il rischio di alluvioni potrebbe rimanere elevato nelle aree pianeggianti e nei sistemi di wadi attivi anche dopo la diminuzione delle precipitazioni, poiché il deflusso superficiale può continuare anche dopo la fine delle piogge più intense.