Maltempo Arabia Saudita, violenta grandinata imbianca Ranyah: il paesaggio cambia volto sotto una coltre bianca | VIDEO

Scene incredibili arrivano dall’Arabia Saudita, alle prese in questi giorni con episodi di forte maltempo, tra piogge torrenziali e forti grandinate che hanno avuto gravi impatti sulle comunità locali. Oltre alle inondazioni che oggi hanno colpito Riyadh e il settore orientale del Regno, una violenta grandinata, accompagnata da forti piogge, si è abbattuta su Ranyah, Governatorato di Najd, nel sud-ovest del Regno. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano un paesaggio surreale: il paesaggio desertico è stato trasformato in una distesa di ghiaccio a causa della violenta grandinata, che ha creato accumuli eccezionali al suolo. In alcuni casi, i chicchi di grandine hanno raggiunto anche grandi dimensioni.

Le intense piogge, inoltre, hanno creato fiumi, contribuendo ad ammassare ulteriormente la grandine e creando scene davvero fuori dall’ordinario in queste aree.