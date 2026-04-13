Maltempo Arabia Saudita, violenta grandinata imbianca Ranyah: il paesaggio cambia volto sotto una coltre bianca | VIDEO

Maltempo Arabia Saudita, una violenta grandinata, accompagnata da forti piogge, si è abbattuta su Ranyah; in alcuni casi, la grandine ha raggiunto anche grandi dimensioni

Maltempo Arabia Saudita, intensa grandinate imbianca Ranyah

Scene incredibili arrivano dall’Arabia Saudita, alle prese in questi giorni con episodi di forte maltempo, tra piogge torrenziali e forti grandinate che hanno avuto gravi impatti sulle comunità locali. Oltre alle inondazioni che oggi hanno colpito Riyadh e il settore orientale del Regno, una violenta grandinata, accompagnata da forti piogge, si è abbattuta su Ranyah, Governatorato di Najd, nel sud-ovest del Regno. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano un paesaggio surreale: il paesaggio desertico è stato trasformato in una distesa di ghiaccio a causa della violenta grandinata, che ha creato accumuli eccezionali al suolo. In alcuni casi, i chicchi di grandine hanno raggiunto anche grandi dimensioni.

Le intense piogge, inoltre, hanno creato fiumi, contribuendo ad ammassare ulteriormente la grandine e creando scene davvero fuori dall’ordinario in queste aree.

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