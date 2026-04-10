Frana di Petacciato: riaperta la linea ferroviaria adriatica

Riaperta dalle 6 di questa mattina la linea ferroviaria adriatica, che era stata chiusa nel tratto fra Termoli e Montenero di Bisaccia in seguito alla frana di Petacciato. La circolazione, spiega Trenitalia sul proprio sito, “è in graduale ripresa, dopo l’intervento dei tecnici di Rfi“. Nel corso della giornata di oggi e fino al completo ripristino della linea, spiega Trenitalia, “il programma dei treni Alta Velocità, Intercity e del Regionale di Trenitalia potrà subire ritardi, modifiche o cancellazioni“.

Il ripristino della circolazione sulla linea Adriatica giunge pesanti disagi causati dal vasto movimento franoso nel territorio di Petacciato, un’area storicamente vulnerabile sotto il profilo del dissesto idrogeologico. Lo smottamento, che ha lambito i binari nel tratto molisano tra Termoli e Montenero di Bisaccia, ha imposto il blocco immediato del traffico ferroviario per ragioni di sicurezza, isolando di fatto i collegamenti tra il Nord e il Sud lungo il versante orientale del Paese. L’intervento d’urgenza dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana ha permesso di mettere in sicurezza l’infrastruttura e di autorizzare la ripresa dei transiti, sebbene il traffico debba ora smaltire l’accumulo di ritardi e le modifiche ai convogli programmate durante l’emergenza.