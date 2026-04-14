Frana Niscemi, assegnati 25 alloggi di social housing alle famiglie sfollate

Venticinque appartamenti destinati a nuclei familiari a basso reddito sono stati assegnati oggi dal Comune di Niscemi nell’ambito di un bando di social housing, rivolto in particolare a chi è stato costretto a lasciare la propria abitazione a causa della frana. L’iniziativa è il risultato della collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Struttura Commissariale, che, in raccordo con la Regione Siciliana, ha consentito di accelerare l’iter burocratico attraverso la revisione di un precedente bando e l’introduzione di nuovi criteri di accesso.

Complessivamente sono 71 le persone che potranno beneficiare degli alloggi, tutti di nuova realizzazione e concessi con contratti a canone calmierato, offrendo così una soluzione abitativa stabile e sostenibile. Un ulteriore valore aggiunto arriva dal contributo dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili, grazie al quale gli appartamenti saranno consegnati già arredati e immediatamente pronti per essere abitati.