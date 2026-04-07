Frana Petacciato, caos totale su treni e strade: ecco cosa sta succedendo e come viaggiare adesso | FOTO

Frana Petacciato, Alta Velocità e Intercity dirottati sul Tirreno, bus sostitutivi bloccati dalla mancanza di strade percorribili, informazioni che cambiano ora per ora. Ecco il quadro completo e cosa conviene fare prima di partire

Frana Petacciato treni soppressi

La frana di Petacciato ha spezzato in due uno degli assi di trasporto più importanti d’Italia. In poche ore, una criticità nota da anni è diventata un’emergenza concreta per chi viaggia in treno, in autobus e in auto lungo la costa adriatica. La circolazione ferroviaria si è fermata alla stazione di Termoli, nodo chiave tra Abruzzo e Molise. I treni a lunga percorrenza non passano più sull’Adriatica. Chi gestisce le infrastrutture ha dovuto riorganizzare tutto in fretta, spostando i convogli su percorsi alternativi molto più lunghi. Una parte consistente di Alta Velocità e Intercity ora transita per la dorsale tirrenica, via Caserta e Roma. Il risultato è prevedibile: tempi di viaggio più lunghi, coincidenze da incastrare e ritardi.

Stazione Termoli ferma
Stazione di Termoli completamente ferma – foto da TeleMolise

Su strada la situazione non è migliore. L’autostrada A14 è chiusa nel tratto colpito. Anche la statale 16, unica alternativa per il traffico locale, è fuori uso. Con entrambe le vie bloccate, organizzare bus sostitutivi è quasi impossibile: i pullman non hanno un corridoio diretto e ripiegano su strade interne già sature di traffico deviato.

A pagarne il prezzo sono i viaggiatori. Almeno una ventina di treni risultano coinvolti: alcuni limitati nel percorso, altri cancellati, altri costretti a lunghi giri via Tirreno. Chi si sposta tra Puglia, Molise, Abruzzo e il Centro-Nord si trova davanti a ritardi su ritardi, cambi dell’ultimo minuto a Caserta o Roma, spesso in stazioni affollate.

Le storie si moltiplicano: famiglie ferme per ore in stazione, pendolari che non sanno quando arriveranno, lavoratori in ansia per un volo o una visita medica. Le informazioni cambiano di ora in ora. La frana non è più solo un fenomeno geologico: entra nella vita quotidiana e la sconvolge.

C’è anche un effetto a catena sulla rete tirrenica. La tratta Caserta-Roma è già tra le più trafficate d’Italia. Aggiungere altri convogli significa ridisegnare gli orari in corsa, occupare le tracce disponibili e sacrificare la puntualità. I ritardi si propagano ben oltre l’area della frana.

Quello che sta succedendo a Termoli mostra con chiarezza quanto sia fragile certa parte della rete infrastrutturale italiana. Un singolo punto critico blocca un asse strategico che collega regioni intere, con ricadute sull’economia, sul turismo e sulla mobilità di lavoratori e studenti. Quando saltano insieme treno, autostrada e statale, interi territori restano isolati.

Se dovete viaggiare, informatevi prima di partire. Controllate lo stato dei treni in tempo reale, valutate subito itinerari via Tirreno e mettete in conto tempi molto più lunghi del solito per coincidenze e impegni all’arrivo.

Sul fronte del ripristino, i tecnici stanno monitorando la situazione e lavorando alla messa in sicurezza dell’area. Ma i tempi non saranno brevi. Prima di riaprire una linea ferroviaria e un tratto autostradale così rilevanti servono garanzie solide.

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