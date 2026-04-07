Frana Petacciato, caos totale su treni e strade: ecco cosa sta succedendo e come viaggiare adesso | FOTO

La frana di Petacciato ha spezzato in due uno degli assi di trasporto più importanti d’Italia. In poche ore, una criticità nota da anni è diventata un’emergenza concreta per chi viaggia in treno, in autobus e in auto lungo la costa adriatica. La circolazione ferroviaria si è fermata alla stazione di Termoli, nodo chiave tra Abruzzo e Molise. I treni a lunga percorrenza non passano più sull’Adriatica. Chi gestisce le infrastrutture ha dovuto riorganizzare tutto in fretta, spostando i convogli su percorsi alternativi molto più lunghi. Una parte consistente di Alta Velocità e Intercity ora transita per la dorsale tirrenica, via Caserta e Roma. Il risultato è prevedibile: tempi di viaggio più lunghi, coincidenze da incastrare e ritardi.

Su strada la situazione non è migliore. L’autostrada A14 è chiusa nel tratto colpito. Anche la statale 16, unica alternativa per il traffico locale, è fuori uso. Con entrambe le vie bloccate, organizzare bus sostitutivi è quasi impossibile: i pullman non hanno un corridoio diretto e ripiegano su strade interne già sature di traffico deviato.

A pagarne il prezzo sono i viaggiatori. Almeno una ventina di treni risultano coinvolti: alcuni limitati nel percorso, altri cancellati, altri costretti a lunghi giri via Tirreno. Chi si sposta tra Puglia, Molise, Abruzzo e il Centro-Nord si trova davanti a ritardi su ritardi, cambi dell’ultimo minuto a Caserta o Roma, spesso in stazioni affollate.

Le storie si moltiplicano: famiglie ferme per ore in stazione, pendolari che non sanno quando arriveranno, lavoratori in ansia per un volo o una visita medica. Le informazioni cambiano di ora in ora. La frana non è più solo un fenomeno geologico: entra nella vita quotidiana e la sconvolge.

C’è anche un effetto a catena sulla rete tirrenica. La tratta Caserta-Roma è già tra le più trafficate d’Italia. Aggiungere altri convogli significa ridisegnare gli orari in corsa, occupare le tracce disponibili e sacrificare la puntualità. I ritardi si propagano ben oltre l’area della frana.

Quello che sta succedendo a Termoli mostra con chiarezza quanto sia fragile certa parte della rete infrastrutturale italiana. Un singolo punto critico blocca un asse strategico che collega regioni intere, con ricadute sull’economia, sul turismo e sulla mobilità di lavoratori e studenti. Quando saltano insieme treno, autostrada e statale, interi territori restano isolati.

Se dovete viaggiare, informatevi prima di partire. Controllate lo stato dei treni in tempo reale, valutate subito itinerari via Tirreno e mettete in conto tempi molto più lunghi del solito per coincidenze e impegni all’arrivo.

Sul fronte del ripristino, i tecnici stanno monitorando la situazione e lavorando alla messa in sicurezza dell’area. Ma i tempi non saranno brevi. Prima di riaprire una linea ferroviaria e un tratto autostradale così rilevanti servono garanzie solide.