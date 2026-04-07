Frana Petacciato, sulla ferrovia adriatica binari deformati di 10cm

Binari deformati di una decina di centimetri. Questi gli effetti sulla linea ferroviaria adriatica del riattivarsi della frana di Petacciato, in Molise. I sensori presenti nell’area, in seguito al movimento franoso, si sono subito attivati, lanciando l’alert. Di conseguenza, attorno alle 12:30, la circolazione è stata sospesa tra Montenero di Bisaccia e Termoli. Notevoli i disagi, tra cancellazioni e riprogrammazioni. In particolare, i treni ad alta velocità e quelli a lunga percorrenza vengono deviati sul percorso Caserta-Roma. Al momento sul luogo della frana sono presenti il personale tecnico e i geologi per valutare l’entità del fenomeno.

Le parole del geologo

“I binari della linea ferroviaria adriatica sono stati deformati dal movimento del terreno e sono uno degli elementi più critici della frana riattivata a Petacciato. Sulla ferrovia c’è stata una deviazione anche tortuosa dei binari“. Lo afferma il geologo Nicola Sciarra, docente all’Università di Chieti-Pescara, intervenuto sul posto oggi a Petacciato (Campobasso). Secondo l’esperto, prima di qualsiasi intervento è necessario attendere la stabilizzazione del fenomeno: “in questo momento attivo, aspetterei che la situazione si assesti, poi si potrà intervenire“.

Diversa la valutazione sulla viabilità stradale: “sulla strada ho visto lesioni del manto che appaiono recuperabili in tempi relativamente brevi”. La frana di Petacciato, sottolinea Sciarra, è un fenomeno noto e studiato: “è una frana millenaria, intermittente, ben descritta in letteratura. Non si fermerà mai: si possono fare opere di mitigazione, ma bisogna conviverci”.

Evacuate circa 60 persone a Petacciato

Intanto proseguono le attività di monitoraggio e gli interventi per gestire l’emergenza lungo la dorsale adriatica, colpita dalle piogge intense degli ultimi giorni. A causa della frana, a Petacciato sono circa 60 le persone evacuate. Le misure di sicurezza hanno riguardato alcune abitazioni in via IV Novembre, via del Progresso e nella zona di contrada Torre, da cui le famiglie sono state allontanate in via precauzionale. Si attendono ora le decisioni del sindaco Antonio Di Pardo per valutare un eventuale rientro, anche parziale, nelle abitazioni, in base all’evoluzione del fenomeno e agli esiti dei monitoraggi in corso.