Maltempo Molise, si riattiva la frana a Petacciato: chiusa la A14 e sospesa la tratta ferroviaria

Si è riattivata questa mattina la frana di Petacciato, in Basso Molise, dopo giorni di violento maltempo. I primi cedimenti riguardano la strada che collegano il paese alla marina, spaccata in più punti a causa dei movimenti del terreno. La situazione è in evoluzione e diverse strade risultano già chiuse. Nei giorni scorsi erano stati adottati provvedimenti precauzionali, tra cui la chiusura del belvedere, storicamente uno dei punti più esposti. Un segnale che lasciava presagire una riattivazione del fenomeno, ora confermata dai nuovi cedimenti.

Chiusa la A14 e sospesa la tratta ferroviaria

Chiuse in via precauzionale l’autostrada A14 e la linea ferroviaria adriatica nel tratto interessato dalla frana di Petacciato. Lo si apprende da fonti di Autostrade per l’Italia e Rfi, dopo la riattivazione del movimento franoso che ha già provocato i primi cedimenti sulla viabilità locale. Chiusa l’autostrada A14 nel tratto tra Termoli e Vasto Sud, in entrambe le direzioni. Il traffico non può essere deviato sulla statale 16, già interrotta per il crollo del ponte sul fiume Trigno, aggravando ulteriormente la situazione della viabilità.

Il Molise rischia così un isolamento lungo la dorsale adriatica, con pesanti ripercussioni sui collegamenti tra nord e sud del Paese. La situazione resta in evoluzione, con monitoraggi in corso e ulteriori verifiche tecniche sul movimento franoso e sulle infrastrutture coinvolte.

La frana di Petacciato

La frana di Petacciato è uno dei dissesti più estesi e complessi d’Europa. Documentata da oltre cento anni, ha conosciuto numerose riattivazioni, spesso legate a periodi di piogge prolungate più che a singoli eventi estremi. L’ultima risaliva al marzo 2015. Nel tempo, il movimento del versante ha minacciato e danneggiato infrastrutture strategiche come l’autostrada A14, la linea ferroviaria adriatica e la statale 16, oltre ad avvicinarsi progressivamente all’abitato. Dopo la riattivazione del 2015, tre case del Borgo vecchio furono abbattute per alleggerire il Belvedere, gravemente compromesso, mentre il vecchio municipio è rimasto danneggiato ed è oggi in attesa di demolizione.

Si tratta di un fenomeno lento, profondo e strutturale, legato all’accumulo di acqua nel sottosuolo e alla conseguente perdita di resistenza dei terreni argillosi. Una dinamica che rende il versante particolarmente sensibile a eventi meteorologici prolungati, come quelli registrati nei giorni scorsi a causa del ciclone Erminio.

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