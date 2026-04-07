Si riattiva la frana a Petacciato: convocato Comitato Operativo della Protezione Civile

In relazione al movimento franoso che si è riattivato in queste ore nel territorio di Petacciato, in provincia di Campobasso, con importanti ripercussioni sull’abitato, sul traffico ferroviario e sulla viabilità della dorsale adriatica, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha convocato per le ore 16 il Comitato Operativo della Protezione civile presso la sede di via Vitorchiano n.2, a Roma per fare il punto sulle criticità e sulle misure da adottare. Presso la sede del Dipartimento sarà aperta la sala stampa.