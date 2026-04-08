Frana Petacciato, l’esperto: “più profonda di Niscemi e simile a quella di Ancona, una delle più cattive d’Europa”

“Frane di queste proporzioni come quella di Petacciato, di Niscemi che è un po’ più grande, o come quella di Ancona, non si fermano. Ci si convive. Questa del Molise è molto simile a quella di Ancona come dimensioni, come geometria”. Così, oggi pomeriggio in municipio a Petacciato, il Presidente dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), Nicola Casagli, illustrando la tipologia di movimento franoso in atto, alla presenza del sindaco del paese, Antonio Di Pardo, e del prefetto di Campobasso, Michela Lattarulo.

“È una delle tante frane del sistema Adriatico. Si parte dal confine con la Puglia e si arriva alla Romagna. C’è anche la frana di Vasto. È, però, una delle più cattive tra quelle più rilevanti d’Europa – aggiunge Casagli -. Se la gioca con Niscemi che è 4,5km larghezza, 1,7km di lunghezza mentre questa è un ovale 2km per 2km ed è più profonda. La frana di Ancona, invece, è un po’ più grande di Petacciato, però, è ferma da tempo. Lì è stata fatta una bella strategia di convivenza del rischio, c’è un paese, infrastrutture, c’è una città che ha convissuto dal 1980 fino ad adesso in assoluta sicurezza con una frana, la più grande avvenuta in Italia dopo il Vajont”.

“Frana con più falde, complessa”

Il dissesto petacciatese si è mosso di qualche centimetro oggi. “Ieri si è mossa in orizzontale di 1 metro e mezzo dove c’è ferrovia e autostrada e in verticale con uno scatto in avanti enorme di quasi 2 metri. È una frana con più falde, è complessa“, spiega ancora Casagli, che sottolinea come il progetto realizzato per la mitigazione del movimento dovrà essere riorientato. “La frana è un pochino più profonda di come si pensava. Si può ridurre il rischio, ci si può convivere ma non risolvere – conclude -. Anche avere strumentazione all’avanguardia e poi piani di protezione civile continuamente aggiornati con il coinvolgimento dei cittadini è importante”.