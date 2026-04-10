Frana Petacciato, riaperta anche la carreggiata sud della A14

Riaperta, poco dopo le 19, sull’autostrada A14, la carreggiata sud del tratto compreso tra Vasto sud e Termoli, nell’area interessata dal riattivarsi della frana in zona Petacciato, in Molise. Lo rende noti Aspi, sottolineando che “la task force messa in campo da Autostrade per l’Italia prosegue le attività di rispristino e messa in sicurezza della competenza autostradale, a seguito dell’evento franoso del 7 aprile scorso”. Al momento è disponibile una corsia al traffico diretto verso Bari, che dalla tarda mattinata di ieri transitava in deviazione nella carreggiata opposta. “Attualmente – sottolinea Autostrade – nel tratto interessato, il traffico transita su una corsia in carreggiata sud verso Bari e su una corsia in carreggiata nord verso Pescara. Non si registrano accodamenti”.