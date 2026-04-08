Frana Petacciato: riaprono le scuole in provincia di Campobasso

Frana Petacciato, con il progressivo assestamento della situazione e il miglioramento delle condizioni di traffico, viene meno il provvedimento straordinario adottato dalla Prefettura per la giornata dell'8 aprile

frana petacciato molise
Foto Ansa

Riaprono le scuole in provincia di Campobasso dopo la sospensione disposta ieri per l’emergenza legata alla frana di Petacciato e alle gravi criticità sulla viabilità. Con il progressivo assestamento della situazione e il miglioramento delle condizioni di traffico, viene meno il provvedimento straordinario adottato dalla Prefettura per la giornata dell’8 aprile. Restano comunque forti disagi nei collegamenti, con la dorsale adriatica ancora compromessa e servizi di trasporto riorganizzati su percorsi alternativi.

Leggi altri articoli di METEO MOLISE