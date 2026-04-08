Frana Petacciato: riaprono le scuole in provincia di Campobasso

Riaprono le scuole in provincia di Campobasso dopo la sospensione disposta ieri per l’emergenza legata alla frana di Petacciato e alle gravi criticità sulla viabilità. Con il progressivo assestamento della situazione e il miglioramento delle condizioni di traffico, viene meno il provvedimento straordinario adottato dalla Prefettura per la giornata dell’8 aprile. Restano comunque forti disagi nei collegamenti, con la dorsale adriatica ancora compromessa e servizi di trasporto riorganizzati su percorsi alternativi.