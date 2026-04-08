Frana Petacciato, sindaco: “14 case lesionate”

“Le abitazioni lesionate dalla frana sono circa 14. Stiamo facendo le valutazioni insieme ai Vigili del Fuoco, non parliamo di lesioni gravi ma qualche danno c’è”. Lo ha detto il sindaco di Petacciato, Antonio Di Pardo, in merito agli effetti della frana sull’abitato. “Il nostro compito è mettere in sicurezza i cittadini, e questo è stato fatto con Protezione Civile e Prefettura. Ora dobbiamo capire come consentire il rientro nelle case“, ha aggiunto. Sul rientro degli sfollati ha precisato: “servono verifiche tecniche, non credo che qualcuno possa tornare nelle prossime ore“. Il primo cittadino ha sottolineato che il fenomeno resta quello storico già noto: “questa volta c’è stato forse qualche movimento in più, ma la linea è quella“.