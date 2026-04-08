Frana Petacciato: sull’A14 sospeso il divieto di transito dei mezzi pesanti tra Val di Sangro e Vasto

Sulla A14, dove al momento il traffico scorre senza particolari criticità, Autostrade per l’Italia ha deciso – in accordo con le autorità competenti – di sospendere temporaneamente il divieto di circolazione per i mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate. La misura, inizialmente prevista dalla mezzanotte fino alle 9 circa, riguarda il tratto compreso tra Val di Sangro e Vasto Sud in direzione Bari. Restano però in vigore alcune chiusure: nel dettaglio, il tratto tra Vasto Sud e Termoli in direzione Bari e quello tra Poggio Imperiale e Vasto Sud in direzione Pescara rimangono interdetti al traffico. I provvedimenti si sono resi necessari a causa del movimento franoso che ha interessato l’area di Petacciato, in Molise.