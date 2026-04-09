Gas, il ministro Pichetto Fratin rassicura sugli stoccaggi per il prossimo inverno

In un momento di incertezze globali, con la guerra in corso in Iran che sta influenzando il mercato energetico internazionale, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha voluto tranquillizzare la popolazione italiana sulla situazione delle riserve di gas per il prossimo inverno. Intervenendo all’evento “Energia per competere: la sfida dei servizi energetici per il sistema Paese”, organizzato presso La Lanterna a Roma, Pichetto Fratin ha dichiarato che, nonostante la preoccupazione generale per le forniture energetiche, la situazione delle riserve italiane non desta alcuna preoccupazione.

“Per le riserve di gas non sono preoccupato nel modo più assoluto”, ha affermato il Ministro. Le attuali scorte di gas, infatti, sono ben al di sopra della media europea, con un livello di stoccaggio iniettato che si attesta al 43%, il più alto d’Europa. Questo dato, come sottolineato dal Ministro, è motivo di ottimismo in vista dei mesi più freddi, che potrebbero comportare una maggiore richiesta di gas.

L’Italia pronta a superare le direttive europee

Un altro elemento rassicurante è il programma delle aste per lo stoccaggio del gas, che sembrano promettere buoni risultati. Pichetto Fratin ha spiegato che il governo italiano è impegnato a garantire una copertura adeguata per l’inverno. “Le aste stanno promettendo bene quindi sono abbastanza tranquillo nel superare l’80% che è l’indirizzo che viene dall’Ue ma possiamo arrivare al 90% in modo abbastanza agevole”, ha affermato, facendo riferimento agli obiettivi fissati dall’Unione Europea per l’accumulo delle riserve.

L’Italia, quindi, sembra ben posizionata per affrontare eventuali emergenze legate alle forniture energetiche, nonostante l’incertezza globale derivante dal conflitto in Iran, che sta minacciando la stabilità del mercato energetico e dei prezzi del gas.

Il contesto geopolitico: l’impatto della guerra in Iran

Il conflitto in corso in Iran sta avendo ripercussioni significative sulle forniture di gas e petrolio a livello mondiale. Il paese, uno dei principali produttori di gas e petrolio al mondo, è stato al centro delle tensioni geopolitiche per anni. La guerra in Iran ha accentuato l’incertezza riguardo alla stabilità delle forniture energetiche globali, spingendo molti paesi europei a rafforzare le proprie riserve di gas in vista di un inverno potenzialmente difficile.

Nonostante queste difficoltà, l’Italia sembra essere in una posizione relativamente sicura grazie alla gestione attenta delle sue riserve. Tuttavia, la situazione potrebbe evolversi rapidamente, rendendo essenziale mantenere la vigilanza sulle dinamiche internazionali e sull’andamento dei mercati energetici.

Un impegno a lungo termine per la sicurezza energetica

Oltre agli sforzi per garantire la stabilità delle riserve di gas per il prossimo inverno, il Ministro Pichetto Fratin ha anche sottolineato la necessità di investire in soluzioni energetiche più sostenibili e indipendenti. La crescente instabilità geopolitica, inclusi conflitti come quello in Iran, evidenzia la necessità di ridurre la dipendenza dalle fonti energetiche tradizionali e promuovere l’uso di energie rinnovabili.

Il governo italiano sta puntando su un mix di soluzioni a lungo termine per aumentare la resilienza del sistema energetico, rafforzando al contempo la collaborazione con i partner europei per garantire la sicurezza delle forniture energetiche a livello continentale. Pichetto Fratin ha ribadito che l’Italia è pronta a rispondere alle sfide globali e a garantire un futuro energetico sostenibile per il Paese.