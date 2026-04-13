Gas, la Russia apre all’Europa ma solo a una precisa condizione

La TASS riporta che la Russia resta teoricamente disponibile a continuare a fornire gas all’Unione Europea, ma solo a una precisa condizione: che restino volumi disponibili dopo aver soddisfatto la crescente domanda dei mercati alternativi. Le parole del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov delineano un quadro complesso, in cui Mosca non esclude l’Europa ma non la considera più una priorità strategica. Negli ultimi anni, infatti, la Russia ha progressivamente diversificato i propri sbocchi energetici, rafforzando i rapporti con Asia e altre economie emergenti. Questo riequilibrio riduce il peso dell’Europa come cliente principale, trasformando le forniture energetiche in uno strumento ancora più flessibile e politico.

Il mercato globale del gas sempre più competitivo

Secondo Peskov, il mercato del gas oggi “funziona come un organismo vivente”, caratterizzato da una forte dinamicità e da una domanda in costante crescita. I cosiddetti mercati alternativi, in particolare quelli asiatici, sono definiti “molto avidi”, con richieste elevate che assorbono gran parte delle esportazioni russe. Allo stesso tempo, l’Europa si sta attrezzando per rendersi meno dipendente da Mosca, puntando su infrastrutture di gas naturale liquefatto e su forniture provenienti da diversi attori globali. La presenza di numerosi impianti di liquefazione, sia nel continente europeo che in Medio Oriente, consente una maggiore flessibilità ma anche una maggiore esposizione alla volatilità dei prezzi. In questo scenario, la competizione tra acquirenti diventa sempre più serrata, con effetti diretti sulle strategie energetiche dei governi.

Il peso della guerra in Iran sugli equilibri energetici

A complicare ulteriormente il quadro si inserisce la guerra in corso in Iran, che sta influenzando profondamente gli equilibri energetici globali. Il Medio Oriente, già cruciale per la produzione e il transito di idrocarburi, è oggi al centro di nuove tensioni che aumentano l’incertezza sui flussi energetici. Un eventuale allargamento del conflitto potrebbe mettere sotto pressione le rotte del gas e del petrolio, facendo salire i prezzi e intensificando la competizione tra Europa e Asia per le forniture disponibili. In questo contesto, le parole di Mosca assumono un significato strategico: la disponibilità a vendere gas all’Europa non è solo economica, ma anche geopolitica, legata a un sistema energetico globale sempre più fragile e interconnesso.

L’Europa tra autonomia e necessità

Nonostante le dichiarazioni russe, l’Europa continua a perseguire una strategia di autonomia energetica, cercando di ridurre la dipendenza da fornitori singoli. Tuttavia, la realtà del mercato dimostra che il continente resta vulnerabile agli shock esterni, soprattutto in una fase di instabilità internazionale come quella attuale. La guerra in Iran e le tensioni globali rendono più difficile pianificare approvvigionamenti sicuri e a prezzi sostenibili. In questo scenario, anche un’eventuale ripresa delle forniture russe potrebbe diventare una variabile rilevante, sebbene politicamente delicata. L’energia si conferma così non solo una questione economica, ma uno dei principali strumenti di influenza nelle relazioni internazionali contemporanee.