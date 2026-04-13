Nuova scoperta di idrocarburi rilancia la produzione offshore: colonna di petrolio e gas di 160 metri

La compagnia energetica TotalEnergies ha annunciato una nuova scoperta di idrocarburi nell’ambito della sua campagna di perforazione volta ad espandere il giacimento offshore Moho. Il pozzo esplorativo ha intercettato una significativa colonna di petrolio e gas pari a circa 160 metri, confermando la presenza di risorse consistenti nell’area. Questo risultato si inserisce in una strategia più ampia di consolidamento delle attività estrattive in un bacino già noto per la sua produttività, rafforzando ulteriormente il valore industriale del progetto. La scoperta, denominata Moho G, si aggiunge a quella precedente di Moho H, contribuendo a delineare un quadro complessivo estremamente promettente in termini di risorse disponibili. Secondo le stime diffuse dalla società, le due scoperte insieme rappresentano quasi 100 milioni di barili di risorse recuperabili, un volume che potrebbe incidere in modo significativo sulla produzione futura.

Produzione consolidata e infrastrutture strategiche

Attualmente il giacimento Moho rappresenta uno degli asset chiave per TotalEnergies, con una produzione offshore garantita da due unità galleggianti. Queste strutture consentono una capacità combinata di circa 90.000 barili di petrolio equivalente al giorno, rendendo l’area un punto nevralgico per le operazioni della compagnia. Il sito si trova a circa 80 chilometri dalla costa, una distanza che richiede infrastrutture avanzate ma che allo stesso tempo offre vantaggi logistici grazie alla presenza di impianti già operativi. Proprio questa rete infrastrutturale rappresenta uno degli elementi chiave per lo sviluppo delle nuove scoperte. L’azienda ha infatti dichiarato l’intenzione di collegare i nuovi pozzi, tra cui Moho F e Moho G, alle installazioni esistenti, ottimizzando tempi e costi di sviluppo. Questo approccio consente di massimizzare il ritorno sugli investimenti, sfruttando sinergie tecniche già consolidate.

Sviluppo rapido e partnership strategiche

Uno degli aspetti più rilevanti della nuova scoperta riguarda la possibilità di uno sviluppo rapido ed economicamente efficiente. Nicola Mavilla, vicepresidente senior per l’Esplorazione di TotalEnergies, ha sottolineato come la vicinanza alle infrastrutture esistenti permetta un collegamento veloce dei nuovi pozzi, riducendo significativamente i costi operativi. Questo modello di sviluppo rappresenta un esempio di ottimizzazione delle risorse nel settore energetico offshore, dove la rapidità di messa in produzione può fare la differenza in termini di competitività. La licenza Moho è gestita da TotalEnergies EP Congo, che detiene una partecipazione del 63,5%, affiancata da partner strategici come Trident Energy (21,5%) e la Société Nationale des Pétroles du Congo (15%). Questa collaborazione tra operatori internazionali e attori locali rafforza la solidità del progetto, garantendo competenze diversificate e una gestione condivisa delle risorse.