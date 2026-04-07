Maxi scoperta energetica nel Mediterraneo: nuovo potenziale da miliardi di metri cubi

Eni ha annunciato una nuova e significativa scoperta di gas e condensati a seguito della perforazione con successo del pozzo esplorativo Denise W 1, all’interno della concessione Temsah. Le prime stime parlano di circa 2 trilioni di piedi cubi (Tcf) di gas, equivalenti a circa 56 miliardi di metri cubi, inizialmente in posto (GIIP), a cui si aggiungono circa 130 milioni di barili di condensati associati. Si tratta di numeri che collocano la scoperta tra le più interessanti degli ultimi anni nel bacino del Mediterraneo orientale. Il risultato conferma il valore strategico delle attività esplorative in aree già consolidate ma ancora ricche di potenziale.

La qualità del giacimento, unita alle dimensioni delle risorse stimate, rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione degli asset esistenti. Inoltre, la scoperta rafforza il ruolo dell’area come hub energetico di primaria importanza. L’operazione evidenzia anche l’efficacia delle tecnologie utilizzate nella perforazione e nell’analisi geologica.

Caratteristiche tecniche e vantaggi operativi

Il giacimento Denise W si trova a circa 70 chilometri dalla costa, in un’area offshore caratterizzata da una profondità d’acqua di 95 metri. Uno degli elementi più rilevanti è la sua posizione strategica: il sito dista meno di 10 chilometri dalle infrastrutture già esistenti, permettendo così di sfruttare importanti sinergie operative. Questo aspetto potrebbe tradursi in uno sviluppo più rapido e in una riduzione significativa dei costi di messa in produzione. Dal punto di vista geologico, il giacimento presenta un serbatoio di arenarie mineralizzate a gas di eccellente qualità, con circa 50 metri di net pay, ovvero di spessore utile produttivo. Si tratta di caratteristiche molto simili a quelle del vicino giacimento Temsah, in produzione dal 2001, che ha già dimostrato performance solide nel tempo.

La combinazione tra qualità del reservoir e accessibilità infrastrutturale rende questa scoperta particolarmente promettente. Inoltre, la vicinanza a impianti già operativi consente di accelerare le fasi di sviluppo, riducendo i tempi tra scoperta e produzione commerciale.

Accordi strategici e partnership industriali

La perforazione del pozzo Denise W 1 si inserisce in un quadro più ampio di accordi strategici siglati recentemente. Nel luglio 2025, Eni ha firmato un accordo vincolante con EGPC e EGAS per il rinnovo ventennale della concessione Temsah. Questo rinnovo ha garantito stabilità operativa e ha creato le condizioni ideali per nuove attività esplorative, culminate proprio nella scoperta attuale. La licenza di sviluppo Denise è operata da Eni con una partecipazione del 50%, mentre il restante 50% è detenuto da bp.

L’asset è gestito da Petrobel, la joint venture tra Eni ed EGPC, che rappresenta uno dei pilastri operativi nel Paese. Questa collaborazione tra attori internazionali e locali evidenzia un modello di partnership consolidato ed efficace. La sinergia tra le competenze tecnologiche delle compagnie internazionali e la conoscenza del territorio delle entità locali si conferma un fattore chiave per il successo delle operazioni.

Implicazioni per il futuro energetico

La scoperta Denise W assume un valore strategico non solo per le aziende coinvolte, ma anche per il più ampio scenario energetico regionale. In un contesto globale caratterizzato da una crescente domanda di gas naturale come fonte di transizione, nuove risorse di questa entità possono contribuire a rafforzare la sicurezza energetica e a sostenere la diversificazione degli approvvigionamenti. Inoltre, la rapidità potenziale di sviluppo del giacimento potrebbe permettere un ingresso relativamente veloce sul mercato, con benefici economici tangibili.

La presenza di condensati associati aggiunge ulteriore valore commerciale alla scoperta, ampliando le opportunità di monetizzazione. Dal punto di vista industriale, il progetto rappresenta anche un banco di prova per modelli di sviluppo sostenibili ed efficienti, basati sull’ottimizzazione delle infrastrutture esistenti. Nel complesso, Denise W si configura come una scoperta destinata a incidere significativamente sulle strategie future del settore energetico nell’area mediterranea.