Gas russo, il governo frena Descalzi: linea UE confermata tra tensioni globali e incognite sullo Stretto di Hormuz

“Descalzi esprime l’opinione di un operatore. Io esprimo l’opinione del governo, che è quella dell’Unione Europea, di cui l’Italia fa parte. E l’opinione in questo momento è no”. Con queste parole il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha chiarito la linea dell’esecutivo italiano a margine dell’inaugurazione del nuovo hub di Roma del Politecnico di Torino. Il riferimento è alla proposta avanzata dall’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, di “sospendere il bando che scatterà il 1 gennaio 2027 sui 20 miliardi di metri cubi (di gas) che vengono dalla Russia”. Il governo ribadisce dunque una posizione coerente con quella europea, mantenendo la rotta della progressiva indipendenza energetica da Mosca, nonostante le pressioni derivanti dal contesto internazionale e dalle esigenze industriali.

La proposta di Eni e il nodo della sicurezza energetica

L’intervento di Claudio Descalzi si inserisce in un dibattito più ampio sulla sicurezza energetica dell’Italia e dell’Europa. La richiesta di sospendere il bando nasce dalla preoccupazione per la stabilità delle forniture e per l’impatto economico di una transizione troppo rapida. Tuttavia, la risposta del governo evidenzia come le scelte strategiche non possano prescindere da una visione geopolitica condivisa a livello europeo. In questo scenario, il gas russo rappresenta ancora una componente significativa, ma politicamente sempre più difficile da sostenere. Il bilanciamento tra sicurezza energetica, sostenibilità e allineamento politico resta quindi uno dei principali nodi da sciogliere nei prossimi anni.

Le tensioni in Iran e il rischio sullo Stretto di Hormuz

A complicare ulteriormente il quadro è il contesto internazionale, segnato dalle crescenti tensioni legate alla guerra in Iran e alle sue possibili ripercussioni sui mercati energetici globali. In particolare, lo Stretto di Hormuz rappresenta un punto nevralgico per il transito del petrolio e del gas liquefatto: eventuali blocchi o escalation militari potrebbero avere effetti immediati sui prezzi e sulla disponibilità delle risorse. In questo contesto, la scelta europea di ridurre la dipendenza da fornitori instabili si intreccia con la necessità di diversificare le rotte e le fonti energetiche. La crisi mediorientale rende quindi ancora più delicato il dibattito interno italiano, mostrando come le decisioni energetiche non siano mai isolate, ma profondamente legate agli equilibri geopolitici globali.