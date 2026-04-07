GEA 2076: a Roma il museo dal futuro che racconta la crisi climatica | FOTO

Si inaugura venerdì 10 aprile, in piazza San Cosimato a Roma, la nuova installazione-museo dal titolo “GEA 2076 – Ricordi dal futuro” firmata per Greenpeace Italia dall’artista romano Alessandro Calizza che mette in mostra i rischi degli eventi climatici estremi e le responsabilità che dietro questi si nascondono. Aperta al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 20.00, la mostra sarà visitabile a ingresso libero fino a domenica 12 aprile. L’opera di Calizza è una macchina del tempo che catapulta i visitatori in avanti di mezzo secolo per mostrare loro – attraverso l’espediente dell’iperbole – come in appena cinquant’anni gli impatti del cambiamento climatico, l’inerzia politica dei governi e la sete di profitto delle aziende inquinanti rischiano di condurci verso una realtà distopica. L’installazione-museo si comporrà di tre diverse aree che, tramite un coinvolgente percorso espositivo, racconteranno in uno spazio integrato, accessibile e interattivo non solo le cause e le responsabilità della crisi climatica, ma anche e soprattutto la concretezza di un cambiamento di rotta ancora possibile.

L’inaugurazione

L’inaugurazione è prevista venerdì 10 aprile, alle ore 11.00, in piazza San Cosimato, alla presenza del Direttore esecutivo di Greenpeace Italia, Chiara Campione, e dell’artista Alessandro Calizza, che saranno disponibili per interviste alla stampa. In occasione dell’apertura della mostra, Greenpeace Italia diffonderà anche i dati sui costi della crisi climatica nel Lazio, con un focus sugli eventi meteo-idro che hanno colpito la Regione negli ultimi anni e una panoramica sugli investimenti nella prevenzione del dissesto idrogeologico.

Parallelamente alla mostra, è in programma un calendario di eventi e momenti creativi che coinvolgeranno pubblico e realtà del territorio durante il week-end, sempre in piazza San Cosimato.

Sabato 11 aprile, dalle 11.00 alle 18.00, in collaborazione con la libreria Tic – Libri e cose fantastiche si terrà un laboratorio per bambini dai sei anni in su dal titolo “L’arca verde parte alle 18.00”: tra pennelli e colori, i piccoli partecipanti riempiranno una simbolica arca proiettata nel futuro con tutto quello che non vogliono lasciare indietro.

Domenica 12 aprile, invece, dalle 18.30 alle 20.00, si terrà l’evento Senza Parole Live, organizzato in collaborazione con la redazione di Scomodo: l’incontro pubblico, moderato da Alessia Sarrica (Scomodo), sarà l’occasione per discutere di ecoansia e spazi da abitare, tra diritto alla casa, città troppo strette e necessità di spazi verdi, e vedrà la partecipazione di Carla Mastrantonio, segretaria nazionale di SPI CGIL, Flavia Sorichetti, architetto e redattore di Scomodo, Simona Abbate, campaigner Clima di Greenpeace Italia, e dell’autore e fumettista Alec Trenta che realizzerà illustrazioni (live drawing) durante l’evento.

La mostra proseguirà poi il suo itinerario a Padova, dove da venerdì 17 a domenica 19 aprile sarà inserita nella cornice della Padova Climate Action Week. Ultima tappa di GEA 2076 sarà Bari, dove l’installazione-museo approderà da venerdì 22 a domenica 24 maggio.