Germania, allarme generale all’aeroporto di Amburgo per un atterraggio d’emergenza: cosa è successo

Allarme generale all’aeroporto di Amburgo, in Germania. Secondo quanto riporta Bild, un Airbus della Eurowings ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza poco dopo il decollo. Il velivolo A319, numero di volo EW 7462, era diretto a Londra nel pomeriggio quando ha riscontrato problemi tecnici. Poco dopo il decollo, l’aereo ha invertito la rotta sorvolando Brema ed è tornato ad Amburgo. Secondo quanto riportato da Bild, l’aereo ha subito un guasto al motore. A bordo si trovavano oltre 130 persone. I Vigili del Fuoco si sono preparati per un atterraggio di emergenza alle 14:28 e hanno diramato un allarme di massima allerta.

Il personale di emergenza ha preso posizione lungo la pista. L’Airbus è quindi atterrato in sicurezza ad Amburgo. Vigili del Fuoco e Polizia hanno messo in sicurezza il velivolo sulla pista. I passeggeri hanno potuto sbarcare e sono stati accompagnati al terminal con un autobus. L’aeroporto è stato temporaneamente chiuso e tutti gli arrivi e le partenze sono stati cancellati fino a nuovo avviso.