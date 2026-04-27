Giappone: revocata l’allerta per forte terremoto, ma il rischio di nuove scosse resta alto

Il Giappone ha revocato oggi l’allerta per un possibile “forte terremoto“, emessa una settimana fa, in seguito alla scossa di magnitudo 7.7 registrata al largo della prefettura di Iwate, che aveva causato dieci feriti, di cui due gravi. Lo hanno annunciato le autorità, precisando tuttavia che il rischio di nuove scosse resta elevato. Secondo l’Agenzia meteorologica giapponese (JMA), la fase di allerta straordinaria è terminata, ma ciò non implica un ritorno alla normalità: la probabilità di un nuovo sisma significativo non è esclusa, con un nuovo evento che potrebbe verificarsi anche senza scosse premonitrici.