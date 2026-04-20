Giappone, scatta l’allerta “megaterremoto”: il governo invita la popolazione a prepararsi

La situazione sulla costa settentrionale del Giappone si è fatta improvvisamente più complessa nelle ultime ore, nonostante il rientro parziale della minaccia tsunami immediata. L’Ufficio del Gabinetto e l’Agenzia Meteorologica Giapponese hanno infatti innalzato il livello di attenzione, segnalando ufficialmente il pericolo che il terremoto magnitudo 7.5 avvenuto oggi possa essere il precursore di un evento ancora più devastante. Secondo gli esperti, esiste attualmente una probabilità dell’1% che un cosiddetto “megaterremoto” colpisca la regione settentrionale entro la prossima settimana, con un particolare focus sulla pericolosa fossa di Chishima. Sebbene questa percentuale possa apparire bassa, rappresenta un aumento statistico significativo che ha spinto le istituzioni a rompere il silenzio, chiedendo ai cittadini di rivedere immediatamente i propri piani di emergenza e di rifornire i kit di pronto soccorso. Il premier Sanae Takaichi ha confermato attraverso i canali ufficiali che l’allerta tsunami per il primo sisma delle 16:53 resta tecnicamente in vigore come misura precauzionale, sottolineando la necessità di non abbassare la guardia.

L’allerta per la fossa di Chishima e il rischio statistico

Le autorità nipponiche hanno chiarito con estrema precisione la natura di questo nuovo avviso. Non si tratta di una previsione sismica deterministica, ma di un richiamo alla responsabilità individuale e collettiva basato su modelli probabilistici. L’attenzione è rivolta alla fossa di Chishima, un’area sismica nota per la sua capacità di generare eventi di magnitudo estrema. Il rischio dell’1% stimato per i prossimi 7 giorni è considerato sufficientemente elevato da giustificare un protocollo di emergenza straordinario, pur consentendo alla popolazione di continuare a svolgere le normali attività quotidiane.

L’invito rivolto ai residenti delle zone costiere settentrionali è quello di aumentare la prontezza operativa. I funzionari governativi hanno esortato ogni famiglia a verificare le scorte alimentari di emergenza e l’integrità dei kit di pronto soccorso. L’obiettivo è minimizzare i tempi di reazione nel caso in cui la faglia dovesse rilasciare l’energia accumulata in un unico, imponente movimento tellurico, una possibilità che la geologia del territorio rende purtroppo concreta.

Le direttive del premier e la sicurezza territoriale

Il premier Sanae Takaichi è intervenuta direttamente per coordinare la comunicazione di crisi, utilizzando anche i social network per raggiungere il maggior numero di persone. “Rimane in vigore l’allerta tsunami per il terremoto verificatosi intorno alle 16:53 di oggi“, ha dichiarato il premier, confermando che la sorveglianza non terminerà finché i parametri oceanografici non saranno tornati alla totale stabilità. La strategia comunicativa del governo punta sulla trasparenza per evitare il panico, pur mantenendo un tono di estrema serietà.

Su X, Takaichi ha inoltre specificato l’importanza di rivedere i percorsi di evacuazione, specialmente nelle regioni costiere di Hokkaido e Sanriku. La raccomandazione ufficiale per la prossima settimana è quella di rimanere pronti per un’evacuazione immediata in qualsiasi momento della giornata. Questo implica avere sempre con sé le scorte di emergenza e conoscere perfettamente i siti di raccolta sicuri, trasformando la vigilanza in una pratica quotidiana necessaria per affrontare una possibile replica di intensità superiore.