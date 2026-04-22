Giornata della Terra 2026: il Doodle di Google ci porta in viaggio tra le meraviglie del Pianeta

Oggi, in occasione della Giornata della Terra 2026, la homepage del motore di ricerca più famoso al mondo si trasforma in una suggestiva finestra aperta sulle meraviglie del nostro pianeta. Il Doodle celebrativo di quest’anno abbandona le tradizionali illustrazioni animate per abbracciare la cruda e magnifica realtà geografica, offrendo agli utenti un’opera d’arte rotante composta da autentiche immagini satellitari. Attraverso il vasto archivio di Google Earth, l’azienda di Mountain View ha deciso di celebrare la diversità dei paesaggi globali, trasformando ogni singola lettera del proprio logo in un vero e proprio portale verso ecosistemi unici e lontani tra loro. Questa scelta editoriale e visiva ci invita a riflettere sulla vastità e sulla fragilità degli habitat naturali, portando letteralmente la maestosità della biosfera sui nostri schermi.

Un giro del mondo in 6 lettere

L’animazione proposta da Google per l’Earth Day ci accompagna in un affascinante tour intercontinentale, svelando un mosaico di territori diametralmente opposti per clima e conformazione. La prima lettera “G” ci trasporta nel Vecchio Continente, mostrando dall’alto le intricate coste del Regno Unito, in Europa. Subito dopo, la prima “O” ci catapulta nelle immense distese naturali del Canada, in Nord America, mentre la seconda “O” scende verso l’emisfero australe per svelarci le peculiarità morfologiche dell’Argentina, in Sud America. La seconda “G” ci fa attraversare l’oceano fino alla lussureggiante e remota Papua, in Oceania. Il viaggio prosegue con la lettera “L“, che incornicia i suggestivi paesaggi del Senegal, in rappresentanza della straordinaria ricchezza del continente africano. Infine, la “E” conclusiva chiude questo giro del mondo atterrando in Asia, tra le meraviglie insulari e vulcaniche dell’Indonesia. In questo modo, ogni continente trova il suo spazio, intessendo una narrazione visiva che unisce tutta l’umanità sotto un unico cielo.

La scienza dei satelliti per la tutela ambientale

Dietro la spettacolarità di queste istantanee spaziali si cela un imponente apparato tecnologico e scientifico. Le immagini che compongono il Doodle odierno sono il frutto della collaborazione tra Google e i più avanzati enti e consorzi di osservazione terrestre, tra cui Airbus, Maxar Technologies, la U.S. Navy e il programma europeo Copernicus. Questi satelliti, dotati di sensori ottici e radar ad altissima risoluzione, mappano costantemente la superficie terrestre raccogliendo dati cruciali per l’intera comunità scientifica internazionale. I ricercatori utilizzano queste preziose reti orbitali per monitorare lo stato di salute dei ghiacciai, calcolare i tassi di deforestazione e studiare la composizione degli oceani. Ammirare queste spettacolari vedute dall’alto ci offre una prospettiva del tutto privilegiata e ci aiuta a comprendere quanto ogni singolo bioma sia strettamente interconnesso.