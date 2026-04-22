Giornata della Terra: il pianeta in posa per il satellite Elektro-L | FOTO

Il 22 aprile rappresenta un momento di riflessione globale dedicato alla salvaguardia degli ecosistemi terrestri e alla lotta contro il degrado ambientale che minaccia il nostro futuro. In occasione della Giornata della Terra, l’attenzione si sposta verso quelle tecnologie che, operando silenziosamente nello Spazio profondo, ci permettono di comprendere meglio le dinamiche del clima e dell’atmosfera. Roscosmos ha celebrato questa ricorrenza pubblicando i risultati visivi ottenuti dal satellite meteorologico Elektro-L n. 5, uno strumento sofisticato capace di catturare la bellezza e la fragilità del globo da una prospettiva straordinaria. Il satellite si configura come una risorsa indispensabile per la raccolta di dati meteorologici critici che aiutano gli scienziati a prevedere eventi atmosferici estremi e a studiare l’evoluzione delle condizioni climatiche a lungo termine. Attraverso l’obiettivo di Elektro-L, la Terra appare come un organismo complesso e vibrante.

Dalla base di Baikonur alle stelle

Il percorso operativo di questo avanzato apparato spaziale ha avuto inizio nel mese di febbraio, quando il vettore è decollato dal leggendario cosmodromo di Baikonur. La missione è stata affidata al potente razzo vettore di classe pesante Proton-M, che ha trasportato il satellite Elektro-L n. 5 insieme al blocco di accelerazione DM-03. Circa 10 minuti dopo il decollo, l’unità di carico si è separata correttamente dal terzo stadio del razzo, iniziando la sua delicata ascesa verso la destinazione finale. Il posizionamento in orbita geostazionaria, situata a una quota superiore ai 35mila dalla superficie terrestre, ha richiesto un tempo di esecuzione di circa 6 ore e 37 minuti. Durante questa fase critica, il blocco DM-03, prodotto dalla RKK Energiya, ha effettuato tre accensioni controllate del sistema di propulsione per garantire l’inserimento preciso nella traiettoria orbitale prevista.

Un gioiello della tecnologia aerospaziale

Il satellite Elektro-L n. 5 è il risultato di una complessa sinergia industriale russa. Sviluppato dall’NPO Lavochkin, l’apparato è equipaggiato con sistemi di gestione all’avanguardia progettati dal Centro Scientifico e di Produzione Pilyugin. Ogni componente, dal razzo Proton-M (realizzato dal Centro Khrunichev) ai sistemi di bordo, è stato ottimizzato per garantire una operatività costante nel monitoraggio dei fenomeni meteorologici globali.

L’immagine della Terra catturata da questo satellite, pubblicata da Roscosmos, è una testimonianza del progresso scientifico al servizio dell’ambiente. Questi scatti permettono di osservare formazioni nuvolose, correnti oceaniche e variazioni atmosferiche con una frequenza e una definizione che erano impensabili fino a pochi decenni fa.