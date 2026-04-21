Giornata della Terra: l’appello di Slow Food per un’agroecologia che salvi il nostro futuro

La ricorrenza della Giornata della Terra 2026 si appresta a essere celebrata domani, 22 aprile, in un clima di profonda urgenza globale. Nata originariamente per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla centralità delle risorse naturali e per promuovere una maggiore consapevolezza ambientale, la manifestazione giunge quest’anno alla sua cinquantaseiesima edizione. Tuttavia, il contesto in cui questa data viene onorata appare sempre più critico. Nonostante il moltiplicarsi di studi scientifici e i continui appelli della comunità internazionale, la salute del nostro pianeta continua a deteriorarsi in modo preoccupante. I fenomeni di cementificazione selvaggia, l’uso massiccio di erbicidi e pesticidi — tra i quali il glifosato rappresenta solo l’esempio più tristemente noto — lo sfruttamento eccessivo delle risorse, l’inquinamento sistemico e l’ombra sempre più estesa dei conflitti bellici stanno portando la Terra verso una situazione disastrosa.

Il potere delle scelte quotidiane e il ruolo della politica nella transizione ecologica

Il tema centrale di questa edizione, sintetizzato nello slogan “Our Power, Our Planet”, pone l’accento sulla capacità dei singoli individui di influenzare la transizione ecologica attraverso le proprie azioni giornaliere. Secondo la visione proposta da Slow Food, la spesa quotidiana non è un semplice atto commerciale, ma un gesto politico e ambientale di portata straordinaria. Quello che decidiamo di portare in tavola ha il potere di sostenere uno specifico modello agricolo e distributivo, contribuendo direttamente alla difesa della biodiversità, alla tutela della salute pubblica e al sostegno dell’economia rurale. Tuttavia, l’associazione sottolinea con chiarezza che, sebbene le scelte individuali siano fondamentali, esse non possono rimanere isolate. Per un cambiamento strutturale è indispensabile un intervento più concreto e programmato da parte della politica e dei grandi attori dell’economia, affinché la sostenibilità diventi una direttrice sistemica e non solo un onere del consumatore.

L’agroecologia come visione culturale per rigenerare i sistemi agricoli

Nel dibattito sulla salvaguardia del pianeta, il sistema alimentare emerge come il principale imputato ma anche come la più grande opportunità di riscatto. Francesco Sottile, vicepresidente di Slow Food Italia, ha analizzato la profondità di questo legame evidenziando come la produzione industriale abbia compromesso gli assetti naturali. Secondo Sottile: «Il cibo assume un ruolo centrale e decisivo. È attraverso modelli distorti di produzione alimentare che si sono consumate alcune delle ferite più profonde inflitte al pianeta. Le monocolture, l’agricoltura industrializzata, la logica dell’efficienza a ogni costo hanno spezzato equilibri antichi, cancellando un sapere fondamentale: il cibo non è solo nutrimento. È il punto di incontro tra l’uomo e la natura, il luogo in cui ambiente e società si intrecciano, la chiave per leggere il nostro modo di abitare il mondo. È da qui che affiora con forza il valore dell’agroecologia. Non solo come disciplina scientifica, ma come visione culturale che nasce dal basso, dall’esperienza e dall’ascolto dei territori. L’agroecologia ci insegna a osservare i sistemi agricoli come ecosistemi complessi, fatti di relazioni, di equilibri sottili, di funzioni che si sostengono a vicenda. Non si tratta semplicemente di produrre cibo, ma di farlo senza spezzare i cicli naturali, custodendo la fertilità dei suoli, rafforzando le interconnessioni tra le forme di vita, riconoscendo il valore della biodiversità, delle comunità rurali e dei paesaggi costruiti da secoli di convivenza tra uomo e natura».

Il costo ambientale del sistema alimentare globale e lo sfruttamento delle risorse

L’attuale assetto della produzione e distribuzione del cibo sta letteralmente mettendo sotto assedio la superficie terrestre. Le criticità sono molteplici: l’ingente spreco alimentare, il ricorso sistematico alla chimica di sintesi, la logistica che vede le merci percorrere migliaia di chilometri e il sovrasfruttamento dei terreni sono i sintomi di un sistema malato. Questo modello si basa sull’errata convinzione che risorse vitali come l’acqua, la terra e l’aria siano inesauribili. Spesso, accecati da logiche di profitto immediato, dimentichiamo l’essenzialità della natura che ci circonda, rivolgendo lo sguardo altrove proprio mentre la nostra “casa comune” mostra segni di cedimento. L’incapacità di cogliere l’utilità profonda dei sistemi naturali ci ha portato a una sorta di indifferenza ambientale che rischia di compromettere le basi stesse della nostra civiltà.

Difendere la terra non è un’ideologia ma una responsabilità inevitabile

Il messaggio finale di Slow Food per la Giornata della Terra è un richiamo alla responsabilità collettiva e alla consapevolezza. Francesco Sottile prosegue la sua analisi con una riflessione che scardina l’idea di ambientalismo come scelta opzionale: «Come se fosse possibile comportarsi contro l’ambiente senza subirne le conseguenze. Come se proteggere la nostra casa comune non significasse, in fondo, prendersi cura di chi la abita. La Terra non è un’opinione: è la condizione stessa della nostra esistenza. Forse è proprio questo il significato più profondo della Giornata della Terra. Non sentirci, per un giorno soltanto, più “ambientalisti”, ma tornare a essere abitanti consapevoli. Comprendere che terra significa ambiente, biodiversità, relazioni. Che difenderla non è una scelta ideologica, ma una responsabilità inevitabile». I segnali che giungono dal territorio sono, del resto, inequivocabili: l’avanzata dei deserti, il moltiplicarsi di incendi e inondazioni, la frequenza di eventi climatici estremi e le conseguenti migrazioni e crisi sociali delineano un quadro di incertezza globale. Eppure, partendo dal rispetto rigoroso della terra e della sua integrità, resta viva la convinzione che un’altra idea di mondo sia ancora possibile.