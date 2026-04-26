Giornata di birdwatching in memoria di Mimmo Bevacqua: un tributo alla natura e alla passione per gli uccelli

Il 25 aprile è stato un giorno carico di emozioni e significato alla foce del fiume Corace, nel cuore del catanzarese, dove si è celebrata una straordinaria giornata di birdwatching in memoria di Mimmo Bevacqua, uno degli ornitologi più amati e stimati della Calabria. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi appassionati di natura, ornitologi e semplici amanti degli uccelli, tutti uniti sotto il cielo azzurro e la brezza del Mar Jonio, per rendere omaggio a una figura che ha dedicato la sua vita alla protezione della fauna e alla bellezza della natura.

Un omaggio a Mimmo Bevacqua, tra ricordi e osservazioni di specie migratorie

La giornata di birdwatching ha rappresentato non solo un’occasione per esplorare le meraviglie naturali della Calabria, ma anche un momento di riflessione e ricordo di Mimmo Bevacqua, un uomo che ha saputo combinare la sua passione per l’arte, la musica e la natura. “Un bellissimo 25 aprile con gli occhi lucidi, il cuore pieno di tanti ricordi, lo sguardo al cielo e il binocolo nelle mani”, così è stato descritto questo speciale incontro, che ha visto la partecipazione di tanti che avevano conosciuto personalmente Mimmo e che hanno voluto omaggiarlo nel luogo che lui amava tanto.

Erano presenti appassionati di birdwatching provenienti dalle cinque province calabresi, ma anche da altre regioni, tutti accomunati dalla stessa passione per gli uccelli e dal desiderio di ricordare l’importante contributo di Bevacqua allo studio degli uccelli migratori. La giornata ha visto l’osservazione di numerose specie di uccelli, alcune delle quali erano arrivate sulle coste calabresi dopo un lungo e faticoso viaggio. Un momento particolarmente emozionante è stato quando sono state avvistate ben 63 cicogne bianche nel tardo pomeriggio a Sellia Marina, quasi come se gli uccelli stessi volessero rendere omaggio al compianto ornitologo.

Ricordi e omaggi da parte degli amici e colleghi di Mimmo Bevacqua

La giornata è stata segnata anche dai toccanti ricordi raccontati da chi ha avuto il privilegio di lavorare e condividere momenti con Mimmo Bevacqua. “Durante la giornata, la costa catanzarese e l’entroterra hanno rappresentato una grande scoperta, col pensiero rivolto sempre a Mimmo”. Gianluca Congi, Vicepresidente della Società Ornitologica Italiana e Coordinatore del GLC Lipu Sila, ha parlato del profondo legame di Mimmo con il territorio e con la sua passione per l’osservazione degli uccelli. Anche Nicola Romeo Arena, delegato della Lipu di Catanzaro, ha voluto ricordare Mimmo con parole che ne esprimevano la dedizione e l’amore per la natura.

Il pensiero più affettuoso, però, è stato quello della figlia di Mimmo, Sarah Bevacqua, che con la sua compagna Sabrina ha preso parte a questa giornata di ricordo. La sua presenza ha aggiunto un tocco personale e commovente all’evento, che ha visto tanti amici e estimatori di Mimmo ricordarlo con gratitudine e ammirazione.

La passione per gli uccelli e la natura che Mimmo ha lasciato in eredità

Mimmo Bevacqua, originario di Tiriolo, è stato un grande ornitologo, ma anche un artista e musicista che ha sempre cercato di unire la sua passione per la natura con quella per l’arte e la bellezza. Era un uomo che passava intere giornate alla foce del Corace, osservando i migratori e studiando il loro comportamento. “Vogliamo immaginare che Mimmo era uno di quei tanti splendidi uccelli in volo”, ha sottolineato uno degli organizzatori dell’evento. Mimmo ha sempre insegnato a tutti l’importanza della natura, e il suo legame con gli uccelli selvatici ha rappresentato per lui una vera e propria filosofia di vita.

In ogni momento della sua vita, Mimmo ha cercato di trasmettere ai più giovani e agli appassionati di ornitologia l’importanza di tutelare la fauna e la natura. Il suo spirito libero, unito a un profondo amore per la terra calabrese e i suoi abitanti alati, ha ispirato tante persone a proseguire la sua opera di conoscenza e salvaguardia dell’ambiente. I tanti uccelli osservati durante la giornata sono stati un segno tangibile della sua presenza, quasi a voler dire che lui era ancora lì, tra di noi, con lo stesso spirito di osservazione e amore per la natura che lo ha sempre caratterizzato.

Un evento che continua a vivere nel ricordo di Mimmo Bevacqua

La giornata di birdwatching alla foce del fiume Corace ha rappresentato un momento di grande commozione, ma anche un’occasione per rafforzare il legame tra le persone e la natura. L’evento ha avuto il patrocinio gratuito della Provincia di Catanzaro e ha visto la partecipazione di tutti coloro che, in qualche modo, sono stati toccati dall’opera di Mimmo Bevacqua. Anche se Mimmo non è più tra noi, il suo insegnamento e la sua passione per gli uccelli e per la natura continuano a vivere nei cuori di chi l’ha conosciuto e amato.

“Arrivederci, caro Mimmo… vola sempre più in alto!”, conclude il ricordo commovente.