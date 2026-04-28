Golfo in tensione, ma la navigazione riparte: una nave metaniera attraversa lo Stretto di Hormuz

Una nave metaniera ha attraversato lo Stretto di Hormuz per la prima volta dal mese di marzo: il passaggio della nave Mubaraz, controllata dalla compagnia petrolifera nazionale emiratina Adnoc, ha segnato un segnale per il trasporto di gas naturale liquefatto (GNL) attraverso uno degli stretti più strategici del mondo. La nave metaniera Mubaraz, con un carico di 132.890 metri cubi di GNL, ha lasciato il Golfo, segnalando una ripresa delle operazioni marittime nella regione. Questo segno di normalizzazione è stato confermato dalla società di monitoraggio marittimo Kpler, che ha seguito da vicino i movimenti della nave.

Il carico di gas naturale liquefatto era stato stoccato il 2 marzo nel porto di Das Island, uno degli hub principali per l’export di GNL dagli Emirati Arabi Uniti. La presenza della Mubaraz nel Golfo evidenzia l’importanza della regione nel commercio internazionale di energia e il suo ruolo cruciale per i paesi produttori di gas, in particolare gli Emirati.

Nonostante i timori iniziali, l’attraversamento della Mubaraz segna una ripresa significativa per le rotte commerciali marittime. La sicurezza e la continuità del passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz sono di importanza vitale per le economie globali, dato che la regione rappresenta un nodo fondamentale nel commercio di energia, e in particolare di GNL.

La situazione

Nonostante il recente passaggio della Mubaraz, la situazione rimane delicata. Gli attacchi e le provocazioni nella regione potrebbero continuare a minacciare la sicurezza delle rotte marittime. Tuttavia, la ripresa del traffico nel Golfo è un segno che le operazioni commerciali sono riuscite a riprendersi, almeno in parte.

Il settore del GNL osserva con attenzione i prossimi sviluppi geopolitici nella regione, poiché qualsiasi nuovo conflitto potrebbe avere un impatto diretto sulle esportazioni di gas naturale. Il ritorno della Mubaraz rappresenta un primo segnale positivo, ma le sfide rimangono per le aziende che operano in un contesto geopolitico instabile.

L’attraversamento della nave metaniera Mubaraz attraverso lo Stretto di Hormuz segna un passo importante verso la ripresa della navigazione commerciale nella regione, ma lascia anche interrogativi sulla stabilità a lungo termine delle rotte marittime nel Golfo. La geopolitica continua a giocare un ruolo cruciale nel determinare il futuro del commercio internazionale di gas naturale liquefatto.