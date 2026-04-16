Grafene estremo: quando gli elettroni diventano liquidi e la fisica va in tilt

Il grafene continua a stupire la comunità scientifica internazionale, dimostrando ancora una volta di essere un materiale dalle proprietà straordinarie e in gran parte ancora inesplorate. Un recente studio condotto dai ricercatori dell’Indian Institute of Science ha rivelato che gli elettroni all’interno di questo strato monoatomico di carbonio possono comportarsi in modo del tutto inaspettato, muovendosi collettivamente come un fluido quasi privo di attrito. Questa scoperta rappresenta un traguardo teorico di enorme portata, poiché mette in discussione una delle leggi fondamentali della fisica dei solidi, aprendo scenari inediti per la comprensione della materia a livello quantistico. Attraverso campioni di grafene eccezionalmente puri, gli scienziati sono riusciti a osservare uno stato della materia finora considerato estremamente difficile da individuare nei laboratori terrestri. Il fenomeno si manifesta quando il materiale raggiunge una configurazione specifica, permettendo alle particelle di fluire con una viscosità minima, simile a quella dei fluidi perfetti teorizzati nelle condizioni estreme degli acceleratori di particelle. Si tratta di un avanzamento che posiziona il grafene come una piattaforma privilegiata per esplorare la fisica delle alte energie in un ambiente controllato.

La violazione della legge di Wiedemann-Franz

Per decenni, i fisici hanno considerato la legge di Wiedemann-Franz un pilastro inamovibile: in un metallo, la conduzione del calore e quella dell’elettricità devono essere proporzionali tra loro. Tuttavia, il team guidato dal professor Arindam Ghosh ha osservato un comportamento che contraddice apertamente questo principio. Utilizzando campioni di grafene privi di impurità, i ricercatori hanno misurato come le 3 proprietà reagiscano ai cambiamenti ambientali, scoprendo che si muovono in direzioni opposte.

A temperature estremamente basse, lo scostamento dai valori previsti è risultato essere superiore di oltre 200 volte rispetto alla norma. Mentre la conducibilità elettrica aumentava, quella termica diminuiva drasticamente, rivelando una separazione netta tra il trasporto della carica e quello del calore. Nonostante questa apparente anomalia, il sistema mantiene una coerenza interna: entrambi i tipi di conduzione seguono una costante universale legata al “quanto di conduttanza”, una misura fondamentale del movimento degli elettroni su scala infinitesimale.

Il Fluido di Dirac e l’analogia con il Big Bang

Questo fenomeno si verifica nel cosiddetto “punto di Dirac“, una condizione energetica particolare in cui il grafene si trova al confine tra lo stato metallico e quello isolante. In questa fase, gli elettroni smettono di agire come singole particelle isolate per muoversi in modo corale. Il risultato è la formazione del “fluido di Dirac“, una sostanza quantistica esotica che possiede una viscosità incredibilmente bassa, rendendola uno dei fluidi più vicini alla perfezione mai osservati in natura.

Aniket Majumdar, primo autore dello studio, ha sottolineato come questo comportamento ricordi da vicino il plasma di quark e gluoni, una zuppa di particelle altamente energetiche che viene generata solitamente all’interno degli acceleratori del CERN. La possibilità di replicare simili condizioni in un semplice foglio di carbonio permette agli scienziati di studiare fenomeni legati all’astrofisica e alla termodinamica dei buchi neri senza la necessità di infrastrutture colossali, rendendo la fisica delle condizioni estreme accessibile ed economica.

Nuove frontiere per la tecnologia quantistica

Le implicazioni di questa scoperta superano i confini della ricerca pura per entrare nel campo delle applicazioni pratiche. La capacità degli elettroni di fluire senza attrito apre le porte alla creazione di una nuova generazione di sensori quantistici. Questi dispositivi potrebbero essere in grado di rilevare segnali elettrici estremamente deboli o campi magnetici impercettibili con una precisione finora irraggiungibile. L’identificazione del fluido di Dirac conferma che il grafene, a vent’anni dalla sua scoperta, ha ancora molto da offrire. La manipolazione di questo stato liquido degli elettroni promette di rivoluzionare la sensoristica e offre uno strumento unico per indagare l’entropia dell’entanglement e altri misteri della meccanica quantistica, consolidando il ruolo di questo materiale come laboratorio d’elezione per il futuro della tecnologia.