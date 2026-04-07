Grave incidente in Francia, scontro TGV-camion: un morto e diversi feriti

Grave incidente ferroviario all’alba nel Nord della Francia. Intorno alle 7, nei pressi di Lens, un treno ad alta velocità TGV è entrato in collisione con il rimorchio di un camion militare lungo la tratta tra Béthune e Lens. Nell’impatto ha perso la vita il macchinista, mentre si registrano anche diversi feriti, 27 secondo le prime informazioni, anche se il numero esatto non è ancora stato confermato. La notizia è stata riportata dal quotidiano Le Figaro. Sul luogo dell’incidente sono attesi il ministro dei Trasporti, Philippe Tabarot, e l’amministratore delegato della compagnia ferroviaria SNCF, Jean Castex.

Al momento restano ancora da chiarire le cause dello scontro e l’esatto bilancio delle vittime. Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. “La circolazione è interrotta sulle linee Lille-Douai, Lille-Lens e Lille-Bethune fino a metà mattinata a causa di un incidente a un passaggio a livello. Le squadre Ter (Transport Express Regional) stanno lavorando per ripristinare la circolazione“, ha comunicato SNCF.