Gruppo di turisti si perde nel Parco del Pollino: ritrovati

Si è conclusa con un lieto fine l’avventura di un gruppo di turisti tedeschi, di età compresa tra i 30 e i 52 anni, dispersi nelle prime ore del mattino tra le montagne del Parco Nazionale del Pollino. I biker, partiti da Sapri (SA), avrebbero dovuto raggiungere Roggiano Gravina (CS), dove l’autista del loro pullman li attendeva. Non vedendoli arrivare, è scattato l’allarme. La stazione Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria è stata allertata dalla centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Scalea. Il contatto telefonico con uno dei biker ha permesso la geolocalizzazione dell’intero gruppo dei turisti e la possibilità di stabilire un punto di incontro nella zona di Parco Grisolia, situato in provincia di Cosenza nel Parco Nazionale del Pollino.

Una volta raggiunti, i turisti sono apparsi in buone condizioni di salute, sebbene fortemente provati dalla stanchezza. Tre di loro sono stati accompagnati al pullman con i mezzi del Soccorso Alpino e dei Carabinieri Forestali. All’operazione hanno collaborato attivamente anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Scalea.