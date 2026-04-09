Guerra Iran, danni maggiori al settore petrolifero: 600.000 barili al giorno paralizzati

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale saudita (SPA), gli attacchi recenti alle strutture energetiche in Arabia Saudita hanno ridotto la capacità di produzione di petrolio di circa 600.000 barili al giorno. Gli attacchi hanno colpito alcune delle strutture chiave nel settore energetico e hanno causato danni significativi anche alla pipeline Est-Ovest, con una riduzione di circa 700.000 barili al giorno nel suo flusso. La pipeline Est-Ovest è considerata una delle principali rotte per la fornitura di petrolio sui mercati globali e il suo danneggiamento ha avuto un impatto diretto sulle esportazioni saudite e sull’economia globale. Tra le principali strutture di raffinazione colpite figurano SATORP a Jubail, la raffineria di Ras Tanura, SAMREF a Yanbu e la raffineria di Riyadh. Questi attacchi hanno incluso uno delle stazioni di pompaggio dell’Oleodotto Est-Ovest.

Oltre alla produzione di petrolio, gli attacchi hanno compromesso le operazioni in altre aree critiche come impianti di gas, raffinazione, petrolchimica ed elettricità. Le autorità saudite hanno dichiarato che gli attacchi sono avvenuti in un contesto di crescente tensione geopolitica nella regione, alimentata dalla guerra tra Stati Uniti e Israele da un lato e l’Iran dall’altro.

Il contesto geopolitico e le implicazioni globali

Gli attacchi contro l’Arabia Saudita si inseriscono in un contesto più ampio di conflitti regionali e tensioni tra potenze internazionali. L’Iran ha lanciato numerosi attacchi missilistici e con droni contro obiettivi in Israele e nei paesi del Golfo, tra cui l’Arabia Saudita, che ospitano basi militari statunitensi. Questi attacchi sono stati una risposta alle azioni degli Stati Uniti e di Israele.

La sicurezza energetica mondiale dipende in gran parte dalla stabilità dell’Arabia Saudita, uno dei maggiori produttori di petrolio al mondo. Le interruzioni nelle forniture saudite, causate da questi attacchi, possono provocare aumenti dei prezzi del petrolio a livello globale e influire sulle economie di numerosi paesi che dipendono dalle importazioni di energia. In questo scenario, l’Arabia Saudita si trova a fronteggiare una crescente minaccia alla sua infrastruttura energetica, che potrebbe compromettere ulteriormente la sua posizione di leader nel mercato petrolifero globale. Le risposte a questi attacchi e le misure di protezione delle infrastrutture saranno cruciali per la stabilità a lungo termine e per la sicurezza energetica mondiale.