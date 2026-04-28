I sogni non sono casuali: la scienza rivela come nascono davvero

I sogni non sono il frutto del caso né un semplice caos mentale: riflettono chi siamo, cosa viviamo e come pensiamo. È quanto emerge da una ricerca pubblicata sulla rivista Communications Psychology e condotta dagli scienziati della Scuola IMT Alti Studi Lucca e della Università Sapienza di Roma. Lo studio, guidato dalla ricercatrice Valentina Elce, ha analizzato oltre 3.700 resoconti di sogni e di esperienze quotidiane raccolti da 287 partecipanti tra i 18 e i 70 anni. Per due settimane, i volontari hanno registrato ogni giorno ciò che vivevano e ciò che sognavano, mentre i ricercatori raccoglievano dati su sonno, capacità cognitive, personalità e caratteristiche psicologiche.

Grazie all’uso di avanzate tecniche di elaborazione del linguaggio naturale (NLP), il team ha potuto studiare in modo quantitativo la struttura dei sogni. Il risultato è chiaro: il contenuto onirico non è casuale, ma nasce da una complessa interazione tra fattori interni – come interessi, mentalità e qualità del sonno – ed elementi esterni, come le esperienze sociali.

Uno degli aspetti più affascinanti riguarda il modo in cui la realtà quotidiana viene trasformata durante il sonno. Ambienti familiari, come il lavoro, la scuola o contesti sanitari, non vengono semplicemente “riprodotti”, ma riorganizzati in scenari nuovi, spesso sorprendenti. Nei sogni, contesti diversi si mescolano, prospettive cambiano e paesaggi sconosciuti prendono forma, dando vita a narrazioni talvolta surreali. Ciò suggerisce che il sogno non è una copia della realtà, ma un processo creativo: integra ricordi, emozioni ed esperienze immaginate per costruire nuovi scenari. Una sorta di laboratorio mentale in cui il cervello rielabora il vissuto.

Le differenze individuali giocano un ruolo fondamentale. Le persone più inclini a divagare mentalmente tendono a fare sogni frammentati e in rapido cambiamento, mentre chi attribuisce grande importanza ai sogni vive esperienze oniriche più ricche e immersive. Interessanti anche i dati raccolti durante la pandemia di COVID-19: in quel periodo i sogni risultavano più intensi dal punto di vista emotivo e più ricchi di riferimenti a restrizioni e limitazioni. Con il tempo, però, questi elementi si sono attenuati, indicando che anche i sogni evolvono insieme alla nostra capacità di adattamento agli eventi della vita.

“Il nostro lavoro dimostra che i sogni non sono solo un riflesso di esperienze passate, ma piuttosto un processo dinamico plasmato da chi siamo e da ciò che viviamo“, spiega Elce. In altre parole, mentre dormiamo, la mente continua a lavorare: non per caso, ma per dare senso – in modo creativo – alla nostra esperienza del mondo.