Il 10 aprile 2019 l’umanità vide per la prima volta un buco nero

Il 10 aprile 2019 segna una svolta storica nella comprensione dell’universo: per la prima volta, l’umanità riuscì a “vedere” un buco nero. A rendere possibile questa impresa fu la collaborazione internazionale dell’Event Horizon Telescope Collaboration, una rete di radiotelescopi distribuiti in tutto il pianeta. A 7 anni di distanza, oggi 10 aprile 2026, quell’immagine continua a rappresentare uno dei risultati più straordinari della scienza contemporanea. Il soggetto della fotografia era il buco nero supermassiccio al centro della galassia Messier 87, situata a circa 55 milioni di anni luce dalla Terra. L’immagine mostrava un anello luminoso di materia incandescente che circondava una regione oscura: l’ombra del buco nero.

Ciò che rende questo risultato eccezionale non è solo il valore simbolico, ma anche la complessità tecnica. Per ottenere quell’immagine, gli scienziati combinarono i dati raccolti da telescopi sparsi tra Cile, Hawaii, Spagna, Messico e altri luoghi, creando un “telescopio virtuale” grande quanto la Terra grazie alla tecnica dell’interferometria.

La conferma visiva di un buco nero rappresentò anche una straordinaria verifica della Relatività generale di Albert Einstein, formulata oltre un secolo prima. Le caratteristiche osservate coincidevano infatti con le previsioni teoriche, rafforzando ulteriormente la solidità del modello. L’immagine, diffusa simultaneamente in conferenze stampa in tutto il mondo, fece il giro del pianeta in poche ore, suscitando meraviglia ben oltre la comunità scientifica. Oggi, nel 2026, quella fotografia non è più solo un traguardo, ma un punto di partenza. Nuove osservazioni, tecnologie sempre più sofisticate e missioni future promettono di svelare ulteriori segreti sui buchi neri, oggetti che continuano a sfidare le leggi della fisica così come le conosciamo.