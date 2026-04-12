Il 12 aprile 1961 il giorno in cui l’uomo conquistò lo Spazio

Il 12 aprile è una data che ha cambiato per sempre la storia dell’umanità. Esattamente 65 anni fa, il 12 aprile 1961, il cosmonauta sovietico Jurij Gagarin compì un’impresa che fino ad allora apparteneva solo alla fantascienza: diventare il primo essere umano a viaggiare nello Spazio. A bordo della capsula Vostok 1, lanciata dall’allora Unione Sovietica, Gagarin orbitò attorno alla Terra per 108 minuti. Un tempo relativamente breve, ma sufficiente per aprire una nuova era: quella dell’esplorazione spaziale umana.

Un volo che cambiò il mondo

Il lancio avvenne dal cosmodromo di Baikonur, nell’attuale Kazakistan. Alle 09:07 ora locale, il razzo si sollevò tra il rombo dei motori e la tensione di una missione senza precedenti. Durante il volo, Gagarin pronunciò la celebre frase “Poyekhali!” (“Andiamo!“), destinata a diventare simbolo dell’audacia umana. La missione fu completamente automatizzata: all’epoca, infatti, non si sapeva con certezza come il corpo umano avrebbe reagito alla permanenza nello Spazio. Gagarin rimase quindi un osservatore privilegiato.

La corsa allo Spazio e il contesto storico

Il volo della Vostok 1 si inseriva nel pieno della Guerra Fredda, in un momento in cui Stati Uniti e Unione Sovietica si sfidavano anche sul terreno tecnologico e scientifico. Dopo il lancio dello Sputnik nel 1957, questo nuovo successo consolidò il primato sovietico nello Spazio. L’impresa di Gagarin accelerò ulteriormente la competizione, spingendo gli Stati Uniti a intensificare il proprio programma spaziale, che culminerà pochi anni dopo con lo sbarco sulla Luna nel 1969.

Un’eredità ancora viva

Oggi quella storica missione viene celebrata in tutto il mondo come la Giornata internazionale del volo umano nello Spazio, istituita dalle Nazioni Unite nel 2011. Non si tratta solo di ricordare un traguardo tecnologico, ma di riflettere su ciò che rappresenta: la capacità dell’umanità di superare i propri limiti. Gagarin, con il suo sorriso e il suo coraggio, è diventato un simbolo universale. Il suo viaggio di 108 minuti continua a ispirare generazioni di scienziati, astronauti e sognatori. Da quel primo volo, l’esplorazione spaziale ha compiuto passi enormi: stazioni spaziali permanenti, missioni su Marte in preparazione, telescopi che osservano i confini dell’universo. Tutto ebbe inizio da quel 12 aprile 1961.